Октябрь, 06 в 15:06

С 1 октября украинские пенсионеры начали получать повышенные пенсии. Перерасчет сделали для нескольких категорий.

Об этом в эфире телемарафона сообщила директор Департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Елена Охрименко.

По ее словам, с 1 октября на повышение выплат на 300 грн имеют право все пенсионеры в возрасте от 70 лет, независимо от стажа.

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Пенсионеры в возрасте от 80 лет могут рассчитывать на выплату минимальной суммы в размере 3 тыс. грн при условии, что у них есть соответствующий страховой стаж (для женщин – 30 лет, для мужчин – 35) и они получат пенсию по закону об общеобязательном государственном социальном страховании.

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Тем, у кого нет указанного стажа, пенсии начисляются пропорционально от 3 тыс. грн. В то же время пенсионерам, которые достигли 80-ти лет и имеют стаж 20 лет (женщины) и 25 лет (мужчины), минимальная пенсионная выплата не может быть установлена ​​менее, чем 2,5 тыс. грн.

Кроме того, Елена Охрименко сообщила, что с 1 октября пенсии проиндексировали гражданам, которые достигли 65 лет, не работают и имеют соответствующий страховой стаж (женщины – 30, мужчины – 35 лет).

Также повысили пенсии инвалидам войны и инвалидам-участникам боевых действий.