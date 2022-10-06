Октябрь, 06 в 9:13

С момента приказа российского президента о вторжении в Украину прошло почти семь месяцев. Звуки сирен, артиллерийских залпов и взрывов ракет украинцы запомнят на всю жизнь.

Враг хотел захватить Украину за три дня, но полномасштабная война против российского вторжения до сих пор продолжается.

Факты ICTV собрали прогнозы украинских и зарубежных экспертов, чтобы выяснить, сколько еще будет длиться война в Украине и изменится ли ситуация на фронте после объявления в РФ всеобщей мобилизации.

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Как долго в Украине продлится война — прогнозы экспертов

И украинские, и зарубежные эксперты довольно часто высказывают прогнозы относительно продолжительности войны в Украине.

Согласно самой пессимистичной оценке военного эксперта Олега Жданова, боевые действия могут закончиться летом 2023 года.

Он отметил, что, по некоторым прогнозам, война может продолжаться до следующей осени, однако не согласился с ними.

— Могу вам предложить такой вариант: формула прогноза окончания войны. Ее надо прикладывать ко дню начала массовых поставок техники и вооружения для ВСУ. Как только пойдут в промышленных объемах (десятками, сотнями) сюда партии вооружения, с этого момента еще надо подтянуть дату возвращения наших военнослужащих с обучения из военных центров наших стран-партнеров. Вот от этой даты три-четыре недели — будет готовность (к контрнаступлению, — Ред.), — считает Жданов.

Жданов напомнил, что по данным американского Института изучения войны (ISW), освобождение Херсонской области продлится не одну неделю, а может, и не один месяц.

– Если ленд-лиз заработает с 1 октября, и мы начнем получать технику, то только в ноябре мы сможем выставить комплект бригад, который мог бы проводить контрнаступальные действия на оперативных направлениях. Все это может затянуться на весну, лето следующего года. Наступать очень тяжело, гораздо труднее, чем вести оборонительную операцию, – сказал Жданов.

По оптимистическому прогнозу Жданова, у ВСУ есть перспектива выйти на границы 1991 года в начале весны следующего года, если оружие поступит быстро, а российская оборона начнет активно сыпаться.

А вот военный эксперт Петр Черник в начале сентября заявил, что осенью интенсивность активных боевых действий в Украине может уменьшиться, а в следующем году война будет разворачиваться с новой силой.

— На мой взгляд, война затихает на осень и с новой силой будет разгораться в следующем году, – отметил эксперт.

А вот известный украинский журналист Юрий Бутусов дает совсем не радостные прогнозы. Он считает, что война в Украине закончится тогда, когда будут освобождены все оккупированные территории.

— Война не закончится в ближайшее время, ни до конца осени, ни до конца зимы, все прогнозисты, которые рассказывают о сроках, просто пытаются завладеть вниманием публики. Война длилась 8 лет, и может продолжаться еще долгие годы, — говорит журналист.

Зато военный эксперт Павел Нарожный считает, что Россия все еще имеет значительные ресурсы, чтобы и дальше продолжать войну против Украины. По его словам, оккупанты имеют преимущество над ВСУ в количестве солдат и артиллерии.

— Здесь не надо быть супероптимистическими, мы должны быть реалистами. У нас недостаточно сил, чтобы как нож – пройти вглубь оккупированных территорий и освободить Крым и тому подобное. Скорее всего, мы будем воевать в течение всего 2023 года. Ресурсов у России больше. В частности, человеческих и артиллерийских, чтобы до конца года поддерживать боевой темп, — пояснил специалист.

Политолог Андрей Вигиринский полностью поддерживает Нарожного и отмечает, что западные аналитики в своих прогнозах предполагают, что боевые действия в Украине могут затянуться.

— Украинцам придется смириться с этими сроками. Война точно не закончится в течение этого года или зимой, — отметил Вигиринский.

Такие выводы можно делать с учетом поставки нового вооружения для украинской армии.

По словам политолога, новый пакет военной помощи от США рассчитан на длительный срок. Германия также запланировала поставки определенных видов оружия на 2023 год.

— По состоянию на сегодня можно говорить о том, что страны, которые поддерживают Украину, осознают, что война затянется минимум на год. Учитывая это они и планируют свою поддержку, – сказал политолог.

Что говорят зарубежные эксперты

Эксперты американского института изучения войны ISW предупреждают, что украинцам нужно быть готовыми, что война может все же затянуться до 2023 года.

— Конечно, сейчас идет контрнаступление, но для его продолжения нужна будет новая подготовка, — отмечают в ISW.

В институте войны отмечают, что за это время оккупанты могут успеть восстановить определенную оборонительную линию, что может замедлить освобождение украинских территорий.

Эксперты уверены, что Украина уже переломила ход войны в свою пользу, поэтому с новыми наступлениями ВСУ российские войска все больше будут терять способность биться и реагировать на атаки.

Изменится ли ситуация на фронте после объявления в РФ всеобщей мобилизации

Украинский военный эксперт и историк Михаил Жирохов отмечает, что вопрос мобилизации не о сегодняшнем дне, это скорее среднесрочная перспектива.

— Когда наберут людей, их нужно разбросать по частям, выдать форму и оружие, провести подготовку. Как правило, в армиях на это уходит около 1,5-2 месяца. То есть появление на фронте частей, которые будут сегодня сформированы из мобилизованных русских, стоит ожидать через два месяца. А что будет на фронте через два месяца, пока не понятно, — замечает эксперт.

Жирохов также добавляет, что мобилизацией РФ готовится к войне на истощение.

— Мобилизация в РФ — это о войне в дальнейшем, на весну 2023 года. Если будет лютая зима, что промерзнут дороги, то на февраль 2023 года, — отмечает эксперт.

Военный эксперт добавляет, что сейчас говорить об окончании войны очень рано.

— Впереди еще огромные сражения, битвы за Донбасс. Я думаю, что россияне будут пытаться продвинуться в сторону Одессы, поэтому нас ждут еще большие боевые действия, — спрогнозировал эксперт.

По мнению эксперта, полномасштабная война будет продолжаться больше года, до зимы 2023 года.