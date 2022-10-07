Октябрь, 07 в 18:45

В Украине завершается подготовка к осенне-зимнему периоду в условиях военного положения.

Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем канале в Telegram.

По его словам, по состоянию на 7 октября 24 тыс. 388 учебных заведений готовы к отопительному сезону, что составляет более 90% от всех заведений.

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Шкарлет сообщил, что в тех регионах, где сейчас не продолжаются активные боевые действия, учебные заведения в ближайшее время достигнут стопроцентной готовности к зиме.

— Итак, на 100% готовы к отопительному сезону учебные заведения 8 областей: Киевская, Винницкая, Волынская, Ивано-Франковская, Ровенская, Полтавская, Тернопольская и Черновицкая, — написал министр.

Он добавил, что относительно готовности школ и детских садов результаты тоже “довольно хорошие”.

По его данным, среди школ есть 91,5% готовности к отопительному сезону. При этом на 100% готовы школы 11 областей (Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Ровенская, Полтавская, Тернопольская и Черновицкая) и город Киев, когда на 90% и более — пять областей.

В то же время обследования не проводились в Донецкой, Луганской и Херсонской областях по “понятным причинам”, написал Шкарлет.

Он добавил, что готовность к отопительному сезону детских садов во всех областях составляет 92%, а на 100% готовы детсады в 13 областях и городе Киеве.

Глава МОН сообщил, что продолжается и процесс обустройства укрытий в учебных заведениях.

— Сейчас проведен осмотр более 25 тыс. (95%) объектов учебных заведений. К образовательному процессу в очной форме по показателям обеспеченности участников образовательного процесса укрытиями готовы 16 419 учебных заведений, что составляет более 62,2%, — написал Сергей Шкарлет.

При этом показатель укрытий в школах, по его словам, увеличился. Так, по результатам проведенных комиссионных обследований учреждений общего среднего образования, укрытия есть в 69,4% школ.