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Факты / Україна / Общество

Минреинтеграции пытается вернуть из РФ 32 похищенных у родителей детей

Анастасия Гевко, редактор ленты
Ірина Верещук
Фото: Офис президента

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (Минреинтеграции) работает над возвращением домой 32 депортированных в Россию детей, чьи родители находятся в Украине.

Об этом в эфире телемарафона рассказала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

– Мы знаем, каких детей похитили, и требуем от РФ вернуть их. По состоянию на сегодняшний день у нас проводится работа по возвращению 32 детей, которые находятся на территории России, но имеют родителей здесь, и родители хотят вернуть таких детей, – сказала она. 

Также вице-премьер рассказала о том, что зафиксированы факты, когда депортированных в Россию украинских детей незаконно усыновляют. 

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По ее словам, таких родителей будут привлекать к уголовной ответственности за незаконное усыновление.

20 сентября Верещук сообщала, что оккупанты вывезли из Украины в Россию по меньшей мере 2,1 тыс. детей, лишенных родительской опеки.

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Источник: Укринформ
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