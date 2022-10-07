Октябрь, 07 в 14:52

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий (Минреинтеграции) работает над возвращением домой 32 депортированных в Россию детей, чьи родители находятся в Украине.

Об этом в эфире телемарафона рассказала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

– Мы знаем, каких детей похитили, и требуем от РФ вернуть их. По состоянию на сегодняшний день у нас проводится работа по возвращению 32 детей, которые находятся на территории России, но имеют родителей здесь, и родители хотят вернуть таких детей, – сказала она.

Также вице-премьер рассказала о том, что зафиксированы факты, когда депортированных в Россию украинских детей незаконно усыновляют.

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По ее словам, таких родителей будут привлекать к уголовной ответственности за незаконное усыновление.

20 сентября Верещук сообщала, что оккупанты вывезли из Украины в Россию по меньшей мере 2,1 тыс. детей, лишенных родительской опеки.