В очередях на российских границах тысячи украинцев: кто их держит и зачем

Октябрь, 07 в 15:14

На российских границах в очередях застряли тысячи украинцев. На пунктах пропуска с Эстонией и Латвией люди стоят в очередях до шести дней. Это, в первую очередь, те, кого депортировали в Россию принудительно, украинцы, которые оказались на временно оккупированных территориях и сейчас пытаются выехать через РФ. Об этом пишут российские правозащитники, зарубежные журналисты.

Украинские правозащитники тоже подтверждают эту проблему. Говорят, что причин этому может быть несколько – откровенная антиукраинская позиция, потенциальная принудительная мобилизация тех украинцев, которые оказались на оккупированных территориях.

Насколько большие очереди?

– Первую информацию о таких задержках мы начали получать уже после начала объявления частичной мобилизации на территории России. Украинцев начали более тщательно проверять на границе. Судя по поступающей информации, их опрашивают работники ФСБ. Происходит все то, что мы видели во время фильтраций на временно оккупированных территориях. Сейчас то же происходит на территории Псковской области, и по информации волонтерских инициатив, помогающих украинцам уехать с территории России, им не дают развернуть свою деятельность, не дают помогать украинцам, застрявшим на границе. Просто когда речь идет о застрявших на границе, хочу сориентировать, что это несколько суток. Это три, четыре, пять дней. И считается, что очень повезло, если автобус, например, задержали всего на 7-15 часов. Это считается, что хорошо все прошло, – рассказывает директор по адвокации Центр прав человека ZMINA Елена Лунева.

Кроме того, появилась информация, что работники ФСБ после опроса некоторых мужчин задерживают. Также есть данные (правозащитники еще не получили подтверждение), что разворачиваются мобилизационные пункты на границах России со странами ЕС.

Сейчас смотрят

– Это неутешительные новости, но сейчас волонтеры, понимая, что люди застряли на несколько суток, пытаются вывезти их через Беларусь и Польшу. В Беларуси работает пешеходный пункт пропуска в Украину. Нужно каждый день проверять, не работает ли он с ограничениями, но возле Бреста работает пешеходный пункт пересечения, то есть теоретически украинцы могут возвращаться в Волынскую область пешком, – объясняет Лунева.

Читайте Украинцев с российскими паспортами не выпускают из РФ в страны ЕС

Кого задерживают?

Среди тех, кто в очередях – люди, оставшиеся на территории РФ, которые были депортированы либо принудительно вывезены, либо добровольно уехали. Все они могут стать жертвами мобилизации.

– Сейчас, когда мы видим, что уже происходит принудительная паспортизация на территории Херсонской и Запорожской областей, когда стоит вопрос об автоматическом приобретении гражданства РФ, к мужчинам, имеющим место регистрации на территории областей, которые попытались незаконно аннексировать, могут быть вопросы по мобилизации. Очевидно, что это незаконно, но вопрос не стоит о соблюдении законодательства. Россия не стремится к этому. По крайней мере, в этой войне мы можем говорить о ее геноцидном характере. И любые способы снизить население Украины Россией воспринимаются как хорошо. Поэтому, возможно, есть команда не пропускать граждан Украины, – говорит Лунева.

Есть данные и о том, что особенно придирчивы россияне к получившим российский паспорт, говорит исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко.

– Это то, о чем предупреждали. Вот эти предостережения, что обретение российского гражданства, о чем говорили с 2014-2015 годов, повлечет за собой негативные последствия. Не потому, что Украина придет и будет преследовать за сам факт получения, а потому что вот такие ситуации по использованию людей, извините за упрощение, как материала, чтобы бросить на фронт, чтобы призвать в армию, бросить в топку войны. Это расплата за профиты, которые были связаны. Потому что в 2014-м им обещали, что и пенсия будет лучше. Вот сейчас показало, что значило брать эти документы и оставаться на тех территориях. На сегодняшний день около 1 тыс. человек из тех, кто был мобилизован, зафиксированы на фронте как убитые или захваченные в плен. Потому что для России ценность человеческой жизни не имеет никакого значения, – говорит Павличенко.

Что делать?

Правозащитники призывают МИД и Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий отреагировать, разработать алгоритм действий для таких случаев, а также разработать систему идентификации украинцев, у которых нет украинских документов.

– На это должно обратить внимание Министерство иностранных дел, а также Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. И на это важно обратить внимание, и говорить о том, что оказавшиеся на территории РФ украинские граждане, кроме того, что оказались без какой-либо консульской поддержки государства, потому что наши консульства закрыты на территории России, они сталкиваются с ужасным отношением. Поэтому я бы ожидала обращения от МИД к России с призывом пропускать украинских граждан, не держать их там, а также с призывом к европейским партнерам, чтобы на той стороне границы, где расположены эти пункты пропуска, были развернуты штабы помощи, потому что люди, которые пять-шесть суток находятся на границе с детьми, под постоянным дождем, в холоде, требуют и медицинской помощи, и неотложного гуманитарного сопровождения. Этим должен точно заниматься МИД, – говорит Лунева.

Есть еще одна проблема: у многих жителей оккупированных Крыма, Донецкой и Луганской областей нет никаких официальных легальных документов. Классический пример – это те, кто на момент оккупации (2014 год) был ребенком, а сегодня достиг совершеннолетия. У них нет украинского паспорта – только документы террористических группировок “ДНР” и “ЛНР” или российские документы, выданные на полуострове.

– И даже если они попадают на территорию третьих стран, пусть и по российскому паспорту, им не могут изготовить какой-либо документ для возвращения в Украину и загранпаспорт, потому что у них нет национального. И это первая большая проблема, – объясняет Лунева.

У многих крымчан, пытающихся уехать семьями, нет документов, свидетельствующих о рождении детей.

– А если они пробуют выехать через Грузию – а Грузия не признает каких-либо крымских российских документов – то им нужно сначала сделать украинские документы. А это судебная процедура, это длительное время разбирательства. Поэтому крымские татары в большинстве своем едут через Казахстан, Узбекистан, где есть сильная крымскотатарская диаспора. Но весь этот вопрос к тому, чтобы была такая процедура для идентификации людей из Крыма или других оккупированных территорий, о которых нет сведений в едином государственном реестре, то есть их лица нельзя подтвердить классическими методами. Мы к государству обращались месяц назад, просили разработать порядок идентификации таких лиц. Получили от МИДа ответ, что такой порядок не нужен, потому что существующей нормативной базы вроде бы достаточно, – отмечает правозащитница.

Что говорят власти?

Факты ICTV обратились в МИД и Минреинтеграции с просьбой прокомментировать ситуацию и сообщить, какие меры предпринимаются для ее решения.

Ответ еще ожидаем, в то же время Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий на своей странице в Facebook выложило информацию, что знают о проблеме и призывают обращаться за помощью на горячую линию.

– На российских границах с Латвией и Эстонией наблюдается накопление граждан Украины, пытающихся уехать с территории РФ. Люди ожидают от двух до шести дней, в частности в ночное время суток, без возможности обогрева, надлежащего обеспечения пищей и водой. Минреинтеграции наладило и поддерживает постоянную связь с задействованными там волонтерскими группами и напоминает: если вы попали в сложную ситуацию за границей или нуждаетесь в помощи, звоните по телефону. Горячая линия для звонков из-за границы и с ВОТ, WhatsApp/Telegram/Viber: +380 96 078 84 33, – говорится в сообщении.

В то же время Кабмин создал межведомственную группу, которая должна помочь с пересечением границ украинцами, в частности речь идет о тех, кто не имеет никаких документов и следует из оккупированного Крыма, говорит глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его словам, крымчане, покинувшие полуостров из-за насильственной мобилизации, уже в течение 10 дней не могут получить помощь, чтобы дальше направляться на территорию материковой Украины.

– Правительством Украины было принято решение о создании межведомственной группы, и я очень надеюсь, что если не сегодня, то завтра эта группа соберется, потому что очень много вопросов, касающихся разных ведомств, и нужно согласовать, как помочь этим людям, чтобы как можно скорее добраться к материковой Украине. Потому что есть проблема, что с документами, которые есть у украинцев на руках, они не могут следовать дальше. Наши консульские службы не в состоянии быстро, за несколько месяцев оформить документы. Потому что очень много тонкостей, — говорит Чубаров.

Фото: Мінреінтеграції