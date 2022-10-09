Октябрь, 09 в 13:28

В Газоснабжающей компании Нафтогаз Украины рассказали, как потребители могут получить скидку при оплате за газ.

Для начисления скидки 1% нужно сделать два простых шага:

Полностью оплатить счет до 15 числа текущего месяца. Сделать это в личном кабинете my.gas.ua или в чате GASUA.

В Нафтогазе обратили внимание на то, что скидка не суммируется и начисляется при отсутствии задолженности. То есть уплатить необходимо всю сумму с копейками.

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– При условии выполнения всех действий, вы получаете начисление скидки в 1% на следующий платеж. Кстати, напоминаем вам о важности своевременных оплат за потребленный газ, — говорится в сообщении.

Напомним, что в октябре 2022 года стоимость газа для украинцев не изменилась и колеблется в диапазоне от 7,70 до 9,99 грн за кубометр, учитывая газопоставщика.

Самые низкие цены на газ предлагают компания Эру Людям (7,70 грн за куб), Энерджи Трейд Групп (7,799 грн), Нафтогаз (7,96 грн), Полтавагаз Сбыт (7,99 грн).

Источник: Нафтогаз