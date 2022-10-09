Октябрь, 09 в 15:26

В Лимане Донецкой области после деоккупации обнаружили массовое захоронение около 200 гражданских и братскую могилу военнослужащих ВСУ. Полиция эксгумировала первые 20 тел, в том числе целой семьи с двумя маленькими детьми.

Мирных жителей россияне хоронили в одиночных могилах, а военных – в траншее длиной 40 м. Свидетель рассказал, что он лично по приказу захватчиков похоронил здесь около 20 украинских защитников.

Только на некоторых могилах есть таблички с данными умерших. Однако эксперты у всех отбирают биологические образцы для идентификации и установления причин смерти.

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Их работу усложняет то, что большинство тел в состоянии изменений, иногда это только кости.

На месте массового захоронения работают оперативники, криминалисты и судмедэксперты совместно с прокуратурой.

С 29 сентября полиция обнаружила в освобожденных населенных пунктах Донецкой области 87 тел, из которых уже идентифицировано 38 гражданских жителей. Большинство погибли в результате оскольчатых ранений или по естественным причинам. Есть также погибшие от огнестрельных ранений.

Президент Владимир Зеленский 2 октября подтвердил, что по состоянию на 12:30 Лиман полностью зачищен от российских оккупантов.