Октябрь, 10 в 8:25

С начала полномасштабной войны в Украине начала действовать мобилизация.

17 мая 2022 года президент Украины продлил срок проведения всеобщей мобилизации на 90 суток.

На какой срок мобилизуют и сколько военнослужащий будет в рядах ВСУ — узнавали Факты ICTV.

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Сроки военной службы

— Мобилизация — комплекс мероприятий, осуществляемых с целью планомерного перевода национальной экономики, деятельности органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций на функционирование в условиях особого периода, а Вооруженных сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты — на организацию и штаты военного времени, — говорится в законе Украины О мобилизации.

Мобилизация может быть общей или частичной и проводится открыто или скрыто.

В общей сложности срок срочной военной службы составляет:

для солдат и матросов, сержантов и старшин, которые проходят срочную военную службу в ВСУ и других военных формированиях — до 18 месяцев ;

; для лиц, которые на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистра — до 12 месяцев.

Для граждан Украины, которые были мобилизованные на военную службу, устанавливаются следующие сроки:

для лиц офицерского состава, проходящих военную службу по призыву — до 18 месяцев ;

; для военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период — до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации;

для военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период — в сроки, определенные решением верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

Сроки службы по контракту

В соответствии со статьей 23 закона Украины О воинской обязанности и военной службе, для граждан Украины, которые принимаются на военную службу по контракту и назначаются на должности, устанавливаются такие сроки:

для лиц рядового состава — три года ;

; для лиц сержантского и старшинского состава — от трех до пяти лет ;

; для курсантов высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений — время обучения в высшем военном учебном заведении или военном учебном подразделении высшего учебного заведения.

Для офицерского состава:

военнослужащих, которые окончили высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения учреждений высшего образования по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц офицерского состава и овладели (специальностями летного состава авиации — 10 лет ; другими специальностями — пять лет );

; другими специальностями — ); граждан, которым первичное военное звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестации лиц к присвоению первичных воинских званий офицерского состава запаса — от двух до пяти лет ;

; для других граждан — от одного до пяти лет.

Срок прохождения военной службы может быть продлен по новому контракту:

для военнослужащих, проходящих военную службу на должностях рядового состава — на три года ;

; для военнослужащих, проходящих военную службу на должностях сержантского и старшинского состава, — на срок от трех до пяти лет ;

; для лиц офицерского состава — на срок от пяти до 10 лет.

Продление контракта происходит исключительно с согласия военнослужащего.

Фото: Генштаб ВСУ