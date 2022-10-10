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Факты / Україна / Общество

Веерные отключения электричества в Украине могут понадобиться в течение нескольких дней – Укрэнерго

Валентина Чорна, редактор ленты
Веерные отключения электричества в Украине могут понадобиться в течение нескольких дней – Укрэнерго
Фото: Depositphotos

Веерные отключения электричества в Украине могут быть в течение нескольких дней.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

— Сегодня и, возможно, в течение нескольких последующих дней все же потребуется дополнительное ограничение потребления, чтобы дать возможность нашим ремонтным бригадам, которые работают 24/7, восстановить электросеть и как можно быстрее обеспечить надежное электроснабжение, — сказал он.

Кудрицкий подчеркнул, что это будут контролируемые ограничения потребления, и они будут временными – на “несколько часов, не больше”.

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— Это абсолютно стабильный и безопасный для энергосистемы процесс, призванный сохранить баланс в энергосистеме и ускорить восстановление электросетей, — добавил он.

Напомним, украинцев призвали ограничить потребление электроэнергии вечером 10 октября с 17:00 до 22:00. Это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей.

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