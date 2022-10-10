Веерные отключения электричества в Украине могут понадобиться в течение нескольких дней – Укрэнерго
Веерные отключения электричества в Украине могут быть в течение нескольких дней.
Об этом в эфире национального телемарафона сообщил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.
— Сегодня и, возможно, в течение нескольких последующих дней все же потребуется дополнительное ограничение потребления, чтобы дать возможность нашим ремонтным бригадам, которые работают 24/7, восстановить электросеть и как можно быстрее обеспечить надежное электроснабжение, — сказал он.
Кудрицкий подчеркнул, что это будут контролируемые ограничения потребления, и они будут временными – на “несколько часов, не больше”.
— Это абсолютно стабильный и безопасный для энергосистемы процесс, призванный сохранить баланс в энергосистеме и ускорить восстановление электросетей, — добавил он.
Напомним, украинцев призвали ограничить потребление электроэнергии вечером 10 октября с 17:00 до 22:00. Это поможет пройти критические нагрузки наших электросетей.