Октябрь, 11 в 9:14

Из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры в Киевской области были введены графики веерных отключений электроэнергии. В регионе есть определенный дефицит энергомощности.

Об этом сообщает компания ДТЭК.

В график аварийных отключений попала значительная часть промышленных и бытовых потребителей Киева и области.

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— Для того чтобы сбалансировать энергосистему и покрыть имеющийся дефицит мощности, по требованию НЭК Укрэнерго компания будет вынуждена на несколько часов отключить свет у других клиентов, — говорится в сообщении ДТЭК.

С детальным графиком веерных отключений в Киевской области можно ознакомиться по ссылке.

График аварийного отключения в Киеве (с указанием районов и улиц) – по ссылке.

Ожидается, что продолжительность отключений не превышает 4 часов. Ориентировочное время отключений с 8:00 до 12:00 и с 20:00 до 24:00.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что работу большинства объектов энергетической инфраструктуры уже возобновили.

Источник: ДТЭК