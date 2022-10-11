Пересечение границы: кто за что отвечает в пункте пропуска
Специалисты Государственной пограничной службы Украины рассказали, как подготовиться к поездке и как быстро пройти проверки на границе.
— Когда мы готовимся к путешествию, собираем документы, пакуем чемоданы и тому подобное, обычно возникает немало вопросов относительно пересечения границы, — говорится в сообщении.
К примеру, как пересекать границу на автомобиле с ребенком или животным, сколько валюты с собой можно брать, какие есть карантинные ограничения и прочее.
Отмечается, что Государственная пограничная служба ежедневно получает эти и еще сотни вопросов, но не все они относятся к ее компетенции.
— Поэтому, если гражданин обратится за разъяснениями в Госпогранслужбу, пограничники смогут предоставить консультацию только в пределах своей сферы, — подчеркивают специалисты.
И отмечают, что существует ряд других служб, которые занимаются пересечением границы. Поэтому гражданам, которые решили пересечь границу, нужно понимать, где именно искать информацию по их конкретной ситуации.
Где искать информацию по пересечению границы:
- Государственная пограничная служба в пунктах пропуска осуществляет контроль в отношении лиц и документов, с этими вопросами обращайтесь в службу Довіра ГНСУ;
- также актуальную информацию о пересечении границы вы можете найти в чат-боте ГНСУ по тегу dovirabot;
- Государственная таможенная служба осуществляет контроль относительно автомобилей и грузов. Такую информацию найдете по этой ссылке;
- относительно правил перевозки животных можно узнать в Госпродпотребслужбе;
- получить информацию о карантинных требованиях, которые действуют в пунктах пропуска, можно в Министерстве здравоохранения;
- узнать о правилах въезда в иностранное государство можно в Министерстве иностранных дел;
- планируя поездку, вы можете также использовать систему ДРУГ, где есть важная информация об условиях пересечения границы стран, которые вы планируете посетить. А в случае возникновения чрезвычайной ситуации за рубежом – используйте ее, чтобы получить от МИД помощь или инструкции, как дальше действовать.