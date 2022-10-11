Октябрь, 11 в 11:33

Специалисты Государственной пограничной службы Украины рассказали, как подготовиться к поездке и как быстро пройти проверки на границе.

— Когда мы готовимся к путешествию, собираем документы, пакуем чемоданы и тому подобное, обычно возникает немало вопросов относительно пересечения границы, — говорится в сообщении.

К примеру, как пересекать границу на автомобиле с ребенком или животным, сколько валюты с собой можно брать, какие есть карантинные ограничения и прочее.

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Отмечается, что Государственная пограничная служба ежедневно получает эти и еще сотни вопросов, но не все они относятся к ее компетенции.

— Поэтому, если гражданин обратится за разъяснениями в Госпогранслужбу, пограничники смогут предоставить консультацию только в пределах своей сферы, — подчеркивают специалисты.

И отмечают, что существует ряд других служб, которые занимаются пересечением границы. Поэтому гражданам, которые решили пересечь границу, нужно понимать, где именно искать информацию по их конкретной ситуации.

Где искать информацию по пересечению границы: