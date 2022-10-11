Октябрь, 11 в 19:50

В течение последних двух дней враг пытается атаковать объекты критической инфраструктуры нашего государства. Именно поэтому украинцы должны иметь план действий на случай аварийной ситуации.

Факты ICTV подготовили советы, что делать при отключении газа.

Как подготовиться к возможному отсутствию газа:

Купите сухой спирт, туристические примусы и баллоны с газом для них.

Подготовьте туристическую горелку для приготовления пищи.

Сделайте запасы продуктов быстрого приготовления/долгого хранения.

Спланируйте вариант переезда на зиму в дом с печным отоплением.

Как действовать, если произошла аварийная ситуация в газовой сети:

Перекройте газовый вентиль в своем доме, помогите это сделать соседям пожилого возраста.

Для приготовления еды во дворах используйте мангалы, печи, буржуйки.

Категорически запрещено отопление квартир дровяными котлами/буржуйками.

Отметим, что сегодня в некоторых районах Киева есть проблемы с электричеством. В частности, отключение света наблюдается в Дарницком, Оболонском, Подольском районах столицы.

Сейчас смотрят

По распоряжению Укрэнерго в столице и области применяют графики ограничения электроснабжения.