Еще 37 украинских детей, депортированных оккупантами в РФ, вернулись домой к своим родным.

Все они из Харьковской области. В конце августа малышей отобрали у родителей и принудительно вывезли в российский поселок Кабардинка (возле Геленджика).

Сейчас дети со своими семьями находятся в безопасном месте на Закарпатье. Их разместили в шелтерах для ВПЛ – в селах Белки и Горинчево.

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– Процесс возвращения был трудным, но завершился успешно. Чтобы забрать своих детей, родители проехали долгий путь по нескольким странам Европы, – отмечают в Минреинтеграции.

Теперь они в полной безопасности, в комфортных условиях и обеспечены всем необходимым.

В Минреинтеграции призвали всех, кто имеет какую-либо информацию о незаконном вывозе детей в Россию, звонить в Национальное информационное бюро на круглосуточную горячую линию 16-48 и в Департамент кризисного реагирования Минреинтеграции: 050-562-03-13.

С начала полномасштабного вторжения в РФ были незаконно вывезены не менее 557 тыс. украинских детей. 11 сентября в Украину из России вернулся 31 ребенок.

Фото: Мінреінтеграції

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