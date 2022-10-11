В Украину вернулись еще 37 детей, депортированных в РФ
Еще 37 украинских детей, депортированных оккупантами в РФ, вернулись домой к своим родным.
Все они из Харьковской области. В конце августа малышей отобрали у родителей и принудительно вывезли в российский поселок Кабардинка (возле Геленджика).
Сейчас дети со своими семьями находятся в безопасном месте на Закарпатье. Их разместили в шелтерах для ВПЛ – в селах Белки и Горинчево.
– Процесс возвращения был трудным, но завершился успешно. Чтобы забрать своих детей, родители проехали долгий путь по нескольким странам Европы, – отмечают в Минреинтеграции.
Теперь они в полной безопасности, в комфортных условиях и обеспечены всем необходимым.
В Минреинтеграции призвали всех, кто имеет какую-либо информацию о незаконном вывозе детей в Россию, звонить в Национальное информационное бюро на круглосуточную горячую линию 16-48 и в Департамент кризисного реагирования Минреинтеграции: 050-562-03-13.
С начала полномасштабного вторжения в РФ были незаконно вывезены не менее 557 тыс. украинских детей. 11 сентября в Украину из России вернулся 31 ребенок.
Фото: Мінреінтеграції