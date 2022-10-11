Как выбрать дизельный генератор: характеристики, цены и особенности устройства
После массированных ракетных обстрелов по Украине многие населенные пункты на некоторое время остались без электроэнергии.
Россия ударила по энергетическим объектам и оставила сотни тысяч людей без света, воды и связи. Поэтому украинцы сейчас задумываются о покупке генераторов.
Как выбрать дизельный генератор и на что обратить внимание в первую очередь – смотрите в материале Фактов ICTV.
Дизельные генераторы имеют сильную мощность, стабильно работают, они экономичные и достаточно выносливые.
Время работы генератора зависит от того, какой объем бака с топливом в агрегате.
Чем отличаются дизельные генераторы
- Генераторы отличаются количеством фаз. Существуют однофазные генераторы (их используют в маленьких домах) и трехфазные. Если у вас есть приборы, которые работают от 380 В, то вам необходимо покупать трехфазный.
- Синхронный и асинхронный. Их отличают технические характеристики. Надежными считают синхронные генераторы, ведь их напряжение более стабильное.
- Типы охлаждения. Воздушное охлаждение имеет не сильную мощность. А вот генераторы с жидкостным типом охлаждения выделяются своей сильной мощностью. Однако их редко используют в жилых домах.
- Также генераторы отличаются режимами работы.
Как выбрать дизельный генератор
В первую очередь обратите внимание на его мощность. Рассчитайте суммарную мощность всех электроприборов, которыми вы пользуетесь.
Если вы не хотите тратить очень большие суммы, покупать генераторы с большим запасом мощности не нужно.
- Генератор с мощностью в 5 кВт хорошо подойдет вам в случае отключения света. Он недорогий и вполне подходит для больших и маленьких частных домов;
- Генератор в 10 кВт чаще всего покупают строительные бригады, владельцы маленьких бизнесов за городом или больших домов. Если у вас есть хозяйственные постройки, то такой генератор будет весьма оптимальным решением;
- Генератор с мощностью в 15-35 кВт очень сильный и может производить много электроэнергии за короткое время. Покупают его для небольших предприятий: магазинов, аптек, ресторанов, кафе и т.д;
- Большое устройство в 50-100 кВт используют зачастую как автономный источник в сфере промышленности.
Также при покупке генератора нужно учесть тип запуска. Существует ручной и электростартер. Самый популярный вариант – генератор, который оснащен системой АВР.
Он работает сразу после того, как электроэнергию прекращают подавать. Цены на дизельные генераторы в Украине зависят от их мощности.
Самые недорогие можно приобрести за 60-75 тыс. грн. Самые мощные и дорогие обойдутся в 2-2,5 млн.грн.
Выбирайте тот генератор, который подходит вам по техническим характеристикам: по мощности, величине топливного бака, расходу, времени работы и т.д.