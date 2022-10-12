Когда в Украине начнутся осенние каникулы 2022: сколько продлятся и дата
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Самый любимый период школьников — каникулы. Все дети с особым трепетом ждут эти несколько недель отдыха от уроков и домашних заданий.
Когда начнутся осенние каникулы в 2022 году и сколько продлится отдых — смотрите в нашем материале.
Осенние каникулы 2022 — дата
Каждый учебный год состоит из двух семестров, которые в свою очередь делятся на две четверти. Обычно после каждой четверти начинаются каникулы.
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Образовательные учреждения Украины могут самостоятельно организовывать структуру учебного года, но в 2022 году осенние каникулы продлятся с 24 по 30 октября.
Кроме того, у школьников будет выходной 14 октября в День защитников и защитниц Украины.
Каникулы в Украине 2022-2023
Общий план каникул в 2022-2023 годах такой:
- осенние – от 24 октября по 30 октября 2022 года;
- зимние – от 25 декабря 2022 года по 8 января 2023 года;
- весенние – от 17 марта по 2 апреля 2023 года;
- летние — от 25 мая по 1 сентября 2023 года.
Кроме того, у украинских школьников будет и несколько выходных:
- с 6 по 8 марта – Международный женский день;
- с 1 по 4 мая – День труда, Пасха;
- с 8 по 10 мая — День памяти и примирения и День Победы.