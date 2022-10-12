Октябрь, 12 в 7:44

Самый любимый период школьников — каникулы. Все дети с особым трепетом ждут эти несколько недель отдыха от уроков и домашних заданий.

Когда начнутся осенние каникулы в 2022 году и сколько продлится отдых — смотрите в нашем материале.

Осенние каникулы 2022 — дата

Каждый учебный год состоит из двух семестров, которые в свою очередь делятся на две четверти. Обычно после каждой четверти начинаются каникулы.

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Образовательные учреждения Украины могут самостоятельно организовывать структуру учебного года, но в 2022 году осенние каникулы продлятся с 24 по 30 октября.

Кроме того, у школьников будет выходной 14 октября в День защитников и защитниц Украины.

Каникулы в Украине 2022-2023

Общий план каникул в 2022-2023 годах такой:

осенние – от 24 октября по 30 октября 2022 года ;

– от ; зимние – от 25 декабря 2022 года по 8 января 2023 года ;

– от ; весенние – от 17 марта по 2 апреля 2023 года ;

– от ; летние — от 25 мая по 1 сентября 2023 года.

Кроме того, у украинских школьников будет и несколько выходных: