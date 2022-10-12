Октябрь, 12 в 14:11

В Украине восьмой месяц идет полномасштабная война. В охваченных боевыми действиями регионах люди уже осознали, как важно собрать дома резерв воды и базовых продуктов.

Минимальный набор нужно составить в расчете на каждого члена семьи.

Факты ICTV пообщались с адвокатом здоровья Даркой Озерной и узнали, какие продукты желательно иметь в запасе на случай долгого пребывания в укрытии или осаде.

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Первое, что следует понять, – война не закончится завтра. И если есть риск оказаться в оккупации или осаде, все-таки лучшее, что вы можете сделать, – бежать на более безопасную территорию.

— Если вы попадете под оккупацию, то нехватка продуктов не будет такой критичной, как угроза издевательств или смерти от врага. Когда мы понимаем, что у нас не будет света, газа и воды, нам нужно думать не о том, какой генератор купить, чтобы на нем протянуть зиму, а думать, как оттуда выбраться, — отмечает Дарка Озерная.

Но в ситуации, когда все-таки вы остаетесь в своем населенном пункте, и возможны перебои со светом и логистикой, то стоит, прежде всего, запастись всеми сложными углеводами, то есть крупами.

— Белый рис, гречка, пшено, кукуруза, овсянка – хорошо подойдут как запасные углеводы. Также стоит запастись рыбными консервами. Например, сардинами, тунцом в собственном соку. Запасаемся хорошо высушенными орехами, семенами подсолнечника, арахисом. Также желательно заготовить разные виды бобовых – фасоль, чечевицу. Фасоль можно заморозить, — говорит Дарка.

Также следует сделать запасы подсолнечного масла. Если бюджет позволяет, то лучше запастись разными видами масел.

Следует иметь заготовленные супы в пакетиках, хлопья легкого приготовления. А еще — хлебцы, печенье с разным вкусом, сухофрукты, сгущенку. Также следует сделать запасы воды. Из расчета — 3 л на человека. Пригодиться также могут и витамины.

— Я себе купила протеин для спортсменов, разные витамины группы В, адреналин в ампулах для того, чтобы в случае чего приводить кого-то в сознание. И еще купила витамин С в таблетках. Он стоит дешево. Это такой витамин, который содержится в овощах и фруктах, и его может не быть, если заблокируют поставки этих продуктов.

В Киеве в начале марта не было ни моркови, ни свеклы, ни капусты. И потом их можно было купить где-то на ятках на улице. С овощами была проблема. Следовательно, нужно запасаться витамином С, потому что в случае его недостатка будет ломкость сосудов, могут кровить десны, легко будут образовываться синяки, будут плохо заживать раны. Также важно иметь витамин D. Врачи советуют употреблять его даже в профилактических целях, – рассказала Дарка Озерная.

Делая запас продуктов, следует придерживаться простых правил. Прежде всего, при покупке обращайте внимание на даты. Упаковка должна быть герметично закрыта. Берите продукты, которые можно хранить при комнатной температуре, без холодильника.

Подумайте о продуктах, из которых можно приготовить блюда без электричества и газа. Учтите предпочтения всех членов семьи. Кроме этого, всегда имейте запасы сахара, шоколада или меда. Эти продукты долго не портятся. Мед обладает высокой калорийностью и лечебными свойствами.

Также можно купить галетное печенье – оно долго хранится и его можно использовать вместо хлеба. Не забывайте о чае и кофе. А еще можно запастись салом. Оно калорийное и долго хранится.