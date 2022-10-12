Октябрь, 12 в 14:54

С 24 февраля Фонд Вадима Новинского отправил более 40 тыс. продуктовых наборов жителям населенных пунктов Украины, которые пострадали от боевых действий и расположенные в прифронтовой зоне.

Продукты также получили беженцы и ВПЛ.

Гуманитарный проект реализуется вместе с Украинской Православной Церковью, говорится в сообщении Фонда.

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Среди получателей гуманитарной помощи — жители Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Черниговской, Сумской, Херсонской, Днепропетровской областей и городов Киевской области, которые пострадали от временной оккупации.

А именно — малообеспеченные семьи с детьми, одинокие люди пожилого возраста, лица с инвалидностью І-II групп, граждане, которые осуществляют уход за недееспособными лицами.

УПЦ и Фонд Вадима Новинского раздали более 40 тыс. продуктовых наборов жителям Украины / 2 фотографии

— Сегодня очень много людей испытывают острую потребность в продуктах питания и средствах гигиены, поэтому мы постоянно расширяем объемы помощи тем, кто ежедневно выживает под обстрелом, и тем, кто был вынужден покинуть свой дом, работу, привычную жизнь и стать беженцем. Мы постепенно набираем темп, и уже сейчас по поручению Вадима Новинского наш штаб гуманитарной помощи ежедневно формирует 5 тонн продуктовых наборов и 500 наборов средств гигиены, — говорит директор фонда Дмитрий Сергеев.

Сергеев добавил, что с помощью транспортных партнеров Новой почты и Укрпочты, и за счет транспорта Фонда, гуманитарные наборы оперативно попадают к адресатам.

— Много наборов распределяется через приходы УПЦ по всей Украине, — добавил Сергеев.

Как ранее сообщали СМИ, Фондом Вадима Новинского вместе с УПЦ также реализуется один из крупнейших в Украине проектов по обеспечению общин, пострадавших от боевых действий, специализированным медицинским транспортом.

Уже передано 101 автомобиль скорой помощи в разные регионы страны.

С 24 февраля Вадим Новинский направил на финансирование гуманитарных проектов и инициатив почти 900 млн грн.