Кабмин запретил осуществлять публичные закупки в компаниях, которые связаны с РФ и Беларусью — Пидласа

Октябрь, 13 в 16:58

12 октября 2022 года Кабмин принял решение о запрете осуществления публичных закупок в компаниях, которые связаны с РФ, Беларусью и резидентами этих стран.

Об этом сообщила заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа.

Как известно, в августе 2022 года Верховная Рада Украины делегировала Кабмину право определять особенности осуществления публичных закупок на время действия правового режима военного положения.

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Соответствующие изменения были внесены в Закон Украины О публичных закупках.

— В системе закупок работают более 35 тыс. государственных и коммунальных органов власти и предприятий, которые покупают товары и услуги. К сожалению, не все обратили внимание, смогли ли избежать закупок у компаний, связанных с Россией и Беларусью. По оценкам аналитиков проекта YouControl, в течение марта-июля 2022 года компании, которые имеют в своей структуре собственности участников или бенефициаров из России и Беларуси, стали победителями тендеров на сумму 151 млн грн, — рассказала Роксолана Пидласа.

Пидласа подчеркнула, что отныне государственным заказчикам будет запрещено осуществлять закупки у поставщиков, которые связаны с РФ или Беларусью.

В частности речь идет о государственных компаниях, юридических и физических лицах, зарегистрированных в России и Беларуси, а также о юридических лицах, где конечными бенефициарными собственниками являются резиденты этих стран.

Кроме того, также запрещается закупка товаров, происходящих из России и Беларуси.

Пидласа подчеркнула, что ни одна гривна не должна быть использована для финансирования российской агрессии против Украины.

Фото: Роксолана Пидласа