Октябрь, 13 в 15:10

Последние ракетные удары врага привели к повреждению объектов энергетической инфраструктуры. Это сформировало определенный дефицит энергомощности.

Чтобы предотвратить масштабне отключение электричества, украинцев просят не пользоваться мощными электроприборами утром с 08:00 до 11:00 и во время вечернего пика потребления с 17:00 до 22:00.

Факты ICTV подготовили список бытовых электроприборов, которые не стоит включать во время часов пикового потребления.

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Какие приборы не стоит включать во время пикового потребления — список

Министерство энергетики Украины подготовило перечень бытовых приборов, которые потребляют больше всего электроэнергии, соответственно, их использование нужно ограничить в первую очередь.

Чтобы уменьшить нагрузку на электросети, два раза в сутки — с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00 выключите приборы, которые потребляют больше всего:

варочная поверхность — 7,5 кВт•ч ;

; сушильная машина — 3,2 — 3,4 кВт•ч ;

; бойлер — 1,5 — 2,5 кВт•ч ;

; кондиционер — 2,2 — 3,37 кВт•ч ;

; стиральная машина — 1,8 — 2,3 кВт•ч ;

; духовка — 2,5 — 4 кВт•ч ;

; пылесос — 1,4 — 2,5 кВт•ч ;

; микроволновка – 1,5-2 кВт•ч;

электрочайник — 1,5 — 2,4 кВт•ч ;

; обогреватель масляный или воздушный — 1,5 — 2,5 кВт•ч.

Также в эти часы стоит уменьшить использование:

мультиварки;

кофеварки;

мультипечи;

электрической турки;

холодильника;

отпаривателя;

морозильной камеры;

утюжка для волос;

плойки;

ноутбука;

компьютера (настольный ПК);

монитора;

игровой приставки;

принтера;

телевизора;

TV-тюнера;

зарядных устройств;

освещения: жаровую, светодиодную и энергосберегающую лампочки.

Вы можете пользоваться этими приборами только при необходимости и желательно по очереди. Например, если хотите выпить чаю, наберите в чайник воды только на одну чашку и вскипятите.

Если каждый украинец прислушается к советам и выключит приборы, это поможет значительно сэкономить потребление электроэнергии и быстрее восстановить повреждения.