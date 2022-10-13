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Факты / Україна / Общество

Какие приборы нельзя включать во время часов пикового потребления — список

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Какие приборы нельзя включать во время часов пикового потребления — список
Фото: Depositphotos

Последние ракетные удары врага привели к повреждению объектов энергетической инфраструктуры. Это сформировало определенный дефицит энергомощности.

Чтобы предотвратить масштабне отключение электричества, украинцев просят не пользоваться мощными электроприборами утром с 08:00 до 11:00 и во время вечернего пика потребления с 17:00 до 22:00.

Факты ICTV подготовили список бытовых электроприборов, которые не стоит включать во время часов пикового потребления.

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Какие приборы не стоит включать во время пикового потребления — список

Министерство энергетики Украины подготовило перечень бытовых приборов, которые потребляют больше всего электроэнергии, соответственно, их использование нужно ограничить в первую очередь.

Чтобы уменьшить нагрузку на электросети, два раза в сутки — с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 22:00 выключите приборы, которые потребляют больше всего:

  • варочная поверхность — 7,5 кВт•ч;
  • сушильная машина — 3,2 — 3,4 кВт•ч;
  • бойлер — 1,5 — 2,5 кВт•ч;
  • кондиционер — 2,2 — 3,37 кВт•ч;
  • стиральная машина — 1,8 — 2,3 кВт•ч;
  • духовка — 2,5 — 4 кВт•ч;
  • пылесос — 1,4 — 2,5 кВт•ч;
  • микроволновка – 1,5-2 кВт•ч;
  • электрочайник — 1,5 — 2,4 кВт•ч;
  • обогреватель масляный или воздушный — 1,5 — 2,5 кВт•ч.

Инфографика разработана Министерством энергетики Украины

Также в эти часы стоит уменьшить использование: 

  • мультиварки;
  • кофеварки;
  • мультипечи;
  • электрической турки;
  • холодильника;
  • отпаривателя;
  • морозильной камеры;
  • утюжка для волос;
  • плойки;
  • ноутбука;
  • компьютера (настольный ПК);
  • монитора;
  • игровой приставки;
  • принтера;
  • телевизора;
  • TV-тюнера;
  • зарядных устройств;
  • освещения: жаровую, светодиодную и энергосберегающую лампочки.

Вы можете пользоваться этими приборами только при необходимости и желательно по очереди. Например, если хотите выпить чаю, наберите в чайник воды только на одну чашку и вскипятите.

Если каждый украинец прислушается к советам и выключит приборы, это поможет значительно сэкономить потребление электроэнергии и быстрее восстановить повреждения.

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