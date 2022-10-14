Вызывают мощную взрывную волну: как спастись во время атаки дронов-камикадзе
В ночь на 5 октября российские войска атаковали Украину иранскими беспилотниками-камикадзе. В частности, нанесли удар по объектам инфраструктуры в Белой Церкви на Киевщине.
Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности подготовил для украинцев советы, которые помогут спастись в случае атаки.
Что делать и как уберечься во время атаки дронов-камикадзе — смотрите в нашем материале.
Дрон-камикадзе — как распознать
Чаще всего РФ атакует украинские города иранскими дронами-камикадзе Shahed 136, предназначенными для поражения целей на дальней дистанции. Наводится дрон на стационарную цель по спутниковым координатам.
Запускается с пусковой платформы, имеет двигатель, с помощью которого набирает скорость и высоту. Цель поражает боеголовка в носовой части дрона.
Дрон-камикадзе сложно заметить невооруженным глазом, они летают низко. Однако их можно услышать.
Shahed 136 очень громкие. Когда они приближаются, в воздухе хорошо слышен звук, похожий на работу двигателя мопеда или бензопилы.
Как спастись во время атаки дронов-камикадзе
Если услышали характерный звук Shahed 136, оцените ситуацию вокруг и держитесь подальше от административных зданий, стратегических и военных объектов.
Если вы на улице, главное, не паниковать.
Быстро и внимательно осмотритесь вокруг и найдите место для укрытия:
- специально оборудованные бомбоубежища;
- подвал, погреб (если у вас частный дом);
- подземные переходы;
- метро;
- любая канава, траншея или яма;
- очень большой подвал под капитальными домами старой застройки.
Дело в том, что эти дроны несут примерно 40 кг взрывчатки и вызывают мощную взрывную волну и большое количество мелких осколков.
Поэтому ложиться нужно так, чтобы снизить шанс их попадания. Осколки летят вверх и по касательной. Если человек стоит – больше вероятности оказаться у них на пути.
Атаку дронов-камикадзе лучше переждать в укрытии.
Если укрытие далеко, соблюдайте правила двух стен, которые должны отделять вас от опасности.
Если во время взрывов вы дома:
- Немедленно спускайтесь в подвал. Если подвал отсутствует или закрыт, просто спуститесь на первый этаж.
- Если атака застала вас в доме врасплох, быстро идите в комнату, отдаленную от звуков дрона.
- Лежа или сидя, прислонитесь к несущей стене.
- Осколки могут попасть через окна, поэтому сядьте подальше от них.