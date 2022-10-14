Октябрь, 14 в 6:04

В ночь на 5 октября российские войска атаковали Украину иранскими беспилотниками-камикадзе. В частности, нанесли удар по объектам инфраструктуры в Белой Церкви на Киевщине.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности подготовил для украинцев советы, которые помогут спастись в случае атаки.

Что делать и как уберечься во время атаки дронов-камикадзе — смотрите в нашем материале.

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Чаще всего РФ атакует украинские города иранскими дронами-камикадзе Shahed 136, предназначенными для поражения целей на дальней дистанции. Наводится дрон на стационарную цель по спутниковым координатам.

Запускается с пусковой платформы, имеет двигатель, с помощью которого набирает скорость и высоту. Цель поражает боеголовка в носовой части дрона.

Дрон-камикадзе сложно заметить невооруженным глазом, они летают низко. Однако их можно услышать.

Shahed 136 очень громкие. Когда они приближаются, в воздухе хорошо слышен звук, похожий на работу двигателя мопеда или бензопилы.

Как спастись во время атаки дронов-камикадзе

Если услышали характерный звук Shahed 136, оцените ситуацию вокруг и держитесь подальше от административных зданий, стратегических и военных объектов.

Если вы на улице, главное, не паниковать.

Быстро и внимательно осмотритесь вокруг и найдите место для укрытия:

специально оборудованные бомбоубежища;

подвал, погреб (если у вас частный дом);

подземные переходы;

метро;

любая канава, траншея или яма;

очень большой подвал под капитальными домами старой застройки.

Дело в том, что эти дроны несут примерно 40 кг взрывчатки и вызывают мощную взрывную волну и большое количество мелких осколков.

Поэтому ложиться нужно так, чтобы снизить шанс их попадания. Осколки летят вверх и по касательной. Если человек стоит – больше вероятности оказаться у них на пути.

Атаку дронов-камикадзе лучше переждать в укрытии.

Если укрытие далеко, соблюдайте правила двух стен, которые должны отделять вас от опасности.

Если во время взрывов вы дома: