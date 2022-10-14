Октябрь, 14 в 18:44

В Украине люди с установленными тяжелыми расстройствами относятся к первой группе инвалидности. Такие люди полностью зависимы от других и нуждаются в постоянной помощи.

Список льгот для лиц с инвалидностью первой группы – смотрите в материале Фактов ICTV.

Льготы для лиц с инвалидностью 1 группы: покупка лекарств

Скидку на лекарства получают люди первой группы инвалидности.

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скидку в 50% предоставляют на те рецепты, которые выдает врач после прохождения лечения;

также скидка действует в том случае, когда необходимо обеспечить лицо с инвалидностью необходимыми реабилитационными изделиями. Например, протезами.

Они также могут получить льготы, которые касаются жилищных условий.

Такие люди могут улучшить жилищные условия или получить жилую недвижимость, земельный участок.

Льготы на транспорт

Первая группа может бесплатно воспользоваться проездом на поезде (раз в 12 месяцев, в одну и другую сторону).

Лицо, которое сопровождает, может раз в 12 месяцев тоже поехать на поезде со скидкой в 50%.

Можно также воспользоваться бесплатным проездом (это касается городского транспорта в Киеве). Для этого нужно:

оформить карточку Киевлянина в Ощадбанке;

обратиться в Управление труда и соцзащиты;

активировать льготы на карте;

работник управления сообщит, когда необходимо подойти и активировать карту на станции метрополитена.

Выплаты от государства

Инвалиды первой группы с детства, которые утратили трудоспособность, могут получать государственную социальную помощь (прожиточный минимум).

Пенсию по инвалидности получают только в случае, если человек имеет трудовой стаж до 10 лет.

Если человек не проходит по этим двум пунктам, то он может получать помощь от государства (прожиточный минимум).

Дополнительные льготы для лиц с инвалидностью 1 группы

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, согласно Закону Украины О правовом режиме военного положения, таких людей и сопровождающих на границах пропускают вне очереди.

Для этого необходимо иметь справку, которая подтвержает статус инвалида.

На границе приоритетными будут те люди, которые пешком ее пересекают (или в авто, в котором нет других людей).