Октябрь, 16 в 14:51

Киев и весь центральный регион провели вечер 15 октября без отключения электроэнергии благодаря тому, что вечером украинцы сознательно ограничили использование электроприборов.

Как сообщили в компании Укрэнерго, жители Киева и области вместе снизили потребление на 7%.

Самыми сознательными стали жители Черниговской области, их результат – почти 20%.

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– Вы помогли энергетикам преодолеть последствия очередного варварского обстрела энергетической инфраструктуры, а также уберегли регион от принудительных отключений электроэнергии. Мы искренне благодарим потребителей за каждый не потребленный вечером киловатт электроэнергии и за каждую выключенную лампочку или электроприбор, — говорится в сообщении Укрэнерго.

Энергетики объясняют, ограничивая потребление электроэнергии, не стоит сидеть в темноте.

Достаточно выключить хотя бы один электроприбор из розетки в вечерние часы, выключить лишнее освещение в помещениях, а также рассказать о бережливом потреблении своим родным, друзьям и соседям.

— Когда вы сознательно ограничиваете потребление электроэнергии: вы бережете “раненую” обстрелами энергосистему от перегрузки; вы помогаете стране сэкономить уголь, который будет так нужен тепловым электростанциям зимой для производства электроэнергии; вы экономите собственные средства, ведь за электроэнергию заплатите меньше по итогам месяца, – говорится в сообщении.

Напомним, что в результате утренней вражеской атаки 15 октября серьезные повреждения получил объект энергетической инфраструктуры в Киевской области.

После обстрелов Укрэнерго предупреждал о возможных применениях графиков аварийных отключений.