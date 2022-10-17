85% украинцев планируют вернуться домой – опрос

Октябрь, 17 в 14:36

Большинство украинцев (85%), вынужденных покинуть место постоянного проживания из-за войны, планируют вернуться домой. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса, проведенного социологической группой Рейтинг 8-9 октября.

В то же время, только 21% сделает это в ближайшее время, 19% опрошенных немного подождут и 45% респондентов вернутся только после окончания войны.

Вообще не планируют возвращаться домой только 6% опрошенных украинцев.

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Социологи отмечают, что по сравнению с июлем стало больше тех, кто планирует немедленно возвращаться, и меньше – тех, кто вернется после войны или не вернется.

Кроме того, по данным опроса, на данный момент несколько возросло количество респондентов, вынужденных покинуть дома с 24 февраля. Это происходит за счет внутренне перемещенных лиц из восточных и южных регионов.

Cоциологическая группа Рейтинг 8-9 октября провела очередной общенациональный опрос в рамках 18-й волны проекта Украины в условиях войны.

Методом телефонных интервью с использованием компьютера опрошено 1 тыс. респондентов от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.