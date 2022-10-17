Октябрь, 17 в 10:07

В результате утреннего обстрела российскими военными в центре Киева перекрыто движение транспорта на участках нескольких улиц.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В результате вражеских обстрелов весь центр Киева в дыму. На месте происшествия работают спасатели, полиция и скорая помощь.

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— Обращаюсь к жителям Киева: не выезжайте в центр города без острой необходимости. А также не игнорируйте сигналов воздушной тревоги. Будем сознательными и заботимся о собственной безопасности! Вместе выстоим! — написал Кличко.

После атаки Киева драконами 17 октября в столице произошло четыре взрыва.

В Киевской городской военной администрации подтвердили попадание по жилому дому в Шевченковском районе. Информация о пострадавших уточняется.