Должны думать немножко наперед: почему нельзя публиковать фото сбитых БПЛА

Октябрь, 17 в 18:27

В Минобороны призывают граждан не выкладывать в социальные сети фотографии обломков дронов, на которых виден бортовой номер беспилотника.

Как сообщила заместитель министра Анна Маляр, по этой информации россияне могут получить важный для них вывод – долетел ли определенный аппарат до цели.

Она отметила, что после очередной атаки Украины иранскими дронами-камикадзе некоторые пользователи соцсетей выложили фото обломков сбитых Shahed-136.

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— Вроде ничего страшного нет — мы гордимся работой нашей ПВО. Но. Мы должны понемногу учиться мыслить по-военному. И думать немного вперед, — написала она.

Маляр также объяснила, что враждебные СМИ могут использовать этот факт в пропагандистских целях. Она подчеркнула, что следует придерживаться старого правила и не делать на фото привязки к местности, чтобы не было понятно, где именно был сбит дрон.

Она призвала избегать неосознанного распространения разведывательной информации.

Маляр отметила, что некоторые пользователи соцсетей уже подкорректировали свои утренние сообщения, и на фото с остатками сбитых дронов зарисовали номера Shahed-136.

Сегодня с самого утра по Киеву Россия нанесла пять ударов дронами-камикадзе: по жилому дому и энергетическим объектам столицы.