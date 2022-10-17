Октябрь, 17 в 10:17

В результате утреннего обстрела российскими военными на ЗАЭС отключилась последняя линия связи с энергосетью.

Сегодня, 17 октября, российские террористы в очередной раз обстреляли подстанции критической инфраструктуры на подконтрольной Украине территории.

В результате обстрела отключилась последняя линия связи 750 кВ ЗАЭС — Днепровская.

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— В переходном процессе из-за кратковременного снижения напряжения отключался резервный трансформатор собственных нужд ЗАЭС и состоялся запуск дизель — генераторов, — сообщили в Энергоатоме.

В Энергоатом добавили, что рашистские террористы изменили тактику и сейчас пытаются шантажировать Украину и весь мир ракетными обстрелами дистанционных подстанций, через которые питается АЭС.

— В очередной раз обращаемся к международному сообществу с призывом безотлагательно принять меры для скорейшей демилитаризации ЗАЭС, вывода с территории станции и города Энергодар всех российских военных, и возвращения Запорожской АЭС под полный контроль Украины ради безопасности всего мира, — отметили в Энергоатом.

Сегодня под утро в Запорожье раздались громкие взрывы. Оккупанты выпустили по городу ракеты. К счастью, обошлось без пострадавших.