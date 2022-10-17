Октябрь, 17 в 12:07

В рамках 18-й волны проекта Украина в условиях войны социологической группой Рейтинг было проведено очередное исследование психологических маркеров, в частности, стратегии поведения потребителей.

Выяснилось, что чаще всего респонденты принимают решение о покупке продуктов и товаров, исходя из соответствия цены и качества (42%). При этом 29% руководствуются тем, что регулярно покупают одни и те же товары (стратегия регулярного потребления), или из-за возможности купить их дешевле (стратегия минимизации затрат).

20% покупают потому, что покупка приносит удовольствие (гедонисты), 13% – покупают товары наилучшего качества (перфекционисты). Лишь 4% отметили, что покупают товары импульсивно (стратегия импульсивного потребления), 2% – из-за того, что товар является новинкой (потребление новинок).

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— Соответствие цены и качества, регулярность покупки более присущи младшему и среднему поколению, которые руководствуются рациональным подходом к расходам, — отмечают психологи.

По их словам, покупка из-за более низкой цены больше свойственна старшему поколению, поскольку у них чаще более низкие доходы и они вынуждены экономить.

Отмечается, что регулярность и мотив дешевизны преобладает у женщин, соответствие цены и качества – у мужчин.

Результаты кластерного анализа стратегии поведения потребителей позволили разделить потребителей на следующие группы:

гедонисты (38%);

рационалисты (24%);

традиционалисты (21%);

экономные (19%).

По мнению социологов, в целом, это хорошие, адекватные стратегии развитых обществ с неплохими экономическими показателями.