Октябрь, 17 в 16:22

Сегодня утром на Киев совершена атака несколькими вражескими беспилотниками. Российские оккупанты снова своей целью избрали жилой дом в центре столицы.

В квартирах находились люди. Трое погибли. Дом разрушен до основания. Он не был внесен в реестр памятников старины, но имел определенную архитектурную и историческую ценность и был настоящим украшением улицы.

Краевед, гид, а также большой поклонник киевской старины Антон Короб рассказал историю разрушенного оккупантами дома на своей страничке в Facebook.

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Возведенный на рубеже 19-20 веков четырехэтажный дом (возможно, вначале он имел только три этажа, а четвертый достроен позже, в 1900-е годы) сочетал элементы типичного образца киевского кирпичного стиля и интересные мелкие лепные неоготические детали.

Построил его, как доходный дом, купец 1-й гильдии — Иоселиан Ицкович (Иосиф Исакович) Лев — владелец фабрики гнутой мебели и металлических изделий, расположенной на этой же улице.

Фирма была основана еще в 1871 году. По состоянию на 1909 г. на фабрике работал 61 рабочий. Свою продукцию Иоселиан Лев поставлял Юго-Западной железной дороге, Московско-Киево-Воронежской, Екатерининской и другим железным дорогам, управлениям пароходов и другим заведениям.

Был у него и магазин на Александровской улице (сейчас — М.Грушевского), 61. В ассортименте магазина предлагали: “Огромный выбор всевозможных кроватей: складных и разборных, умывальников, ночных столиков, садовой мебели, железных и цинковых ванн, украшенных разной роскошной живописью, цветами и украшениями ручной работы”.

Лев был старостой одной из стоявших неподалеку синагог.

Источник: Антон Короб

Фото: Антон Короб