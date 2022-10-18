Октябрь, 18 в 16:19

Враг систематически наносит ракетные удары по территории Украины, разрушая важную инфраструктуру и жилые дома.

Чаще всего РФ использует баллистические ракеты. Это разновидность ракетного оружия. Большую часть полета совершает по баллистической траектории, то есть находится в неуправляемом движении.

Какие баллистические ракеты имеет на своем вооружении РФ и какова их дальность поражения — далее в материале Фактов ICTV.

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Дальность поражения баллистических ракет врага

Баллистические ракеты из комплекса Искандер

Эти оперативно-тактические ракетные комплексы могут использовать как крылатые, так и квазибалистические ракеты.

На вооружении армии РФ стоит Искандер-М – комплекс с двумя квазибалистическими ракетами 9М723.

Дальность поражения квазибалистических ракет — от 500 до 1 000 км.

Сармат

РС-28 Сармат — российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения.

Дальность полета баллистической ракеты — 16 тыс. км. Дальность ракеты, нацеленной на западноевропейские страны — 9-10 тыс. км.

К сожалению, точных характеристик этой межконтинентальной баллистической ракеты Минобороны РФ не разглашает, однако российские СМИ отмечают, что РС-24 предназначена для поражения стратегических целей на дальности до 11 тыс. км.

Тополь-М

Станционарный ракетный комплекс включает в себя 10 межконтинентальный баллистических ракет 15Ж65.

Дальность пуска ракет — 11-12 тыс. км.

Булава-30

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) морского базирования Р30 3М30 – новая российская трехступенчатая твердотопливная ракета, размещаемая на подводных лодках.

Дальность полета ракеты — 8 тыс. км.

9К79 Точка (Точка-У) — это советский тактический ракетный комплекс, разработка которого началась еще в 1968 году.

Комплекс использует ракеты с боеголовками массой 482 кг.

Дальность стрельбы, минимальная, км – 15-20 .

. Дальность стрельбы, максимальная, км — 120.

Если Иран все же передаст РФ новую партию оружия, то у врага появятся баллистические ракеты класса земля-земля Fateh-110 и Zolfaghar.

Дальность поражения Fateh-110 зависит от поколения ракеты и варьируется от 200 до 400 км.

В свою очередь, радиус действия ракеты Zolfaghar — 700 км.

Сколько есть времени, чтобы спрятаться

В общем, вероятное время прилета баллистической ракеты после воздушной тревоги – от 10 до 30 минут.

Военно-политический эксперт Александр Коваленко поясняет, что на время прилета ракет от их запуска влияют несколько факторов – место, с которого выпущена ракета, ее скорость и тип, а также координаты цели.

Поэтому стоит не пренебрегать воздушными тревогами, а сразу спускаться в укрытие или переходить в безопасное место.