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Факты / Україна / Общество

Купить дрова в Украине можно через государственный интернет-магазин: как это сделать

Валентина Летяк, редактор ленты
ДроваЄ

ДроваЄ – это государственный интернет-магазин, через который можно в несколько кликов приобрести дрова на зиму, и даже с доставкой на дом.

Лесхозы уже готовы принимать онлайн-заказы от украинцев. По указанию правительства, они занимаются заготовкой топливных дров для населения.

Как купить дрова онлайн:

  • Зайти на сайт ДроваЄ, авторизоваться через электронную цифровую подпись или банк, которым пользуетесь.
  • Указать адрес доставки. После этого система автоматически подтянет ближайшие лесхозы и продукцию, которую можно у них заказать.
  • Затем определиться с видом и объемом древесины, выбрать функцию с доставкой или без.
  • Оплатить заказ или ждать звонка оператора для решения вопросов с логистикой.

Обратите внимание, что на одного человека установлен лимит – 15 кубометров на отопительный сезон. Поэтому в магазине действует система авторизации пользователей.

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– Заготовка дров для украинцев продолжается. Уже реализовано 2 млн 439 тыс. кубометров древесины. На складах находится около 187 тыс. кубических метров. В целом до конца года лесхозы Гослесагентства планируют реализовать 1,1 млн кубических метров дров, – подчеркнул министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

По его словам, для обеспечения дровами наиболее уязвимых категорий граждан на прифронтовых территориях Кабмин распределил среди областных военных администраций 563 млн грн.

Средства направят на закупку и доставку дров для населения Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей.

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Фото: ДроваЄ

Источник: Кабмин
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