Октябрь, 19 в 9:44

Самый любимый период школьников — каникулы. Все дети с особым трепетом ждут эти несколько недель отдыха от уроков и домашних заданий.

Когда начнутся осенние каникулы в 2022 году и сколько продлится отдых — смотрите в нашем материале.

Осенние каникулы 2022 — дата

Каждый учебный год состоит из двух семестров, которые в свою очередь делятся на две четверти. Обычно после каждой четверти начинаются каникулы.

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Образовательные учреждения Украины могут самостоятельно организовывать структуру учебного года, но в 2022 году осенние каникулы продлятся с 31 октября по 6 ноября 2022 года.

Кроме того, у школьников будет выходной 14 октября в День защитников и защитниц Украины.

Каникулы в Украине 2022-2023

Общий план каникул в 2022-2023 годах такой:

осенние – от 31 октября до 6 ноября 2022 года ;

– ; зимние – от 24 декабря 2022 года до 8 января 2023 года ;

– ; весенние – от 27 марта до 2 апреля 2023 года ;

– ; летние — от 25 мая до 1 сентября 2023 года.

Кроме того, у украинских школьников будет и несколько выходных: