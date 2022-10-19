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Когда в Украине начнутся осенние каникулы 2022: сколько продлятся и дата

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Когда в Украине начнутся осенние каникулы 2022: сколько продлятся и дата
Фото: Depositphotos

Самый любимый период школьников — каникулы. Все дети с особым трепетом ждут эти несколько недель отдыха от уроков и домашних заданий.

Когда начнутся осенние каникулы в 2022 году и сколько продлится отдых — смотрите в нашем материале.

Осенние каникулы 2022 — дата

Каждый учебный год состоит из двух семестров, которые в свою очередь делятся на две четверти. Обычно после каждой четверти начинаются каникулы.

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Образовательные учреждения Украины могут самостоятельно организовывать структуру учебного года, но в 2022 году осенние каникулы продлятся с 31 октября по 6 ноября 2022 года.

Кроме того, у школьников будет выходной 14 октября в День защитников и защитниц Украины.

Каникулы в Украине 2022-2023

Общий план каникул в 2022-2023 годах такой:

  • осенниеот 31 октября до 6 ноября 2022 года;
  • зимниеот 24 декабря 2022 года до 8 января 2023 года;
  • весенниеот 27 марта до 2 апреля 2023 года;
  • летние от 25 мая до 1 сентября 2023 года.

Кроме того, у украинских школьников будет и несколько выходных:

  • с 6 по 8 марта – Международный женский день;
  • с 1 по 4 мая – День труда, Пасха;
  • с 8 по 10 мая — День памяти и примирения и День Победы.
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