Одесса продолжает принимать жителей Николаевcкой и Херсонской областей и оказывать им помощь – Евгений Шевцов
Украинцы из Николаевcкой, Херсонской, Запорожской и других областей продолжают приезжать в Одессу и область – кто-то едет дальше, на запад страны и за границу, а кто-то остается.
Одесские волонтеры встречают переселенцев, привозят их своими автомобилями и оказывают всю необходимую помощь и поддержку — от жилья и питания до психологической помощи.
По словам полицейского Евгения Шевцова, который активно в последние месяцы помогает волонтерам и военным, сегодня переселенцев в Одессу приезжает уже меньше, чем в первые месяцы войны.
Полицейский говорит, с учетом того, что освобождаются от оккупантов новые населенные пункты в Николаевской и Херсонской областях количество переселенцев может врзрасти.
— Желание помочь у волонтеров, бизнесменов и одесситов не убавляется, а наоборот – все больше людей хотят помочь и гражданским, и военным. Бизнесмены и обычные одесситы предлагают жилье, еду, одежду и необходимые вещи, — говорит Евгений Шевцов.
Рашисты продолжают обстреливать Николаев и другие населенные пункты, разрушая дома и инфраструктуру. С разбитыми окнами, крышами и стенами без отопления и воды люди не могут пережить зиму, тем более пожилые люди, лица с инвалидностью и семьи с детьми.
— Людям не нужно подвергать свою жизнь и здоровье опасности, тем более, что волонтеры и одесситы готовы помочь вынужденным переселенцам. Ожидаем, что после скорейшего освобождения множества населенных пунктов Херсонской области и самого Херсона количество переселенцев увеличится. Всем им готовы предоставить помощь различные волонтерские фонды, бизнесмены и городские власти, — говорит Евгений Шевцов.
По его словам, вынужденные переселенцы, которые приехали в Одессу также хотят найти работу и быть полезными.
Евгений Шевцов также отметил помощь нашим военным, которую продолжают собирать и передавать волонтеры.
— Ребята, которые сейчас на передовой и уничтожают оккупантов, передают слова благодарности всем, кто им помогает. Они очень ценят помощь: от средств связи, дронов и одежды до буржуек и автомобилей. Необходимо не сбавлять темп, ведь наша победа будет еще ближе, если мы все будем и дальше также поддерживать наших военных и друг друга, — говорит он.