Одесса продолжает принимать жителей Николаевcкой и Херсонской областей и оказывать им помощь – Евгений Шевцов

Октябрь, 19 в 12:41

Украинцы из Николаевcкой, Херсонской, Запорожской и других областей продолжают приезжать в Одессу и область – кто-то едет дальше, на запад страны и за границу, а кто-то остается.

Одесские волонтеры встречают переселенцев, привозят их своими автомобилями и оказывают всю необходимую помощь и поддержку — от жилья и питания до психологической помощи.

По словам полицейского Евгения Шевцова, который активно в последние месяцы помогает волонтерам и военным, сегодня переселенцев в Одессу приезжает уже меньше, чем в первые месяцы войны.

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Полицейский говорит, с учетом того, что освобождаются от оккупантов новые населенные пункты в Николаевской и Херсонской областях количество переселенцев может врзрасти.

— Желание помочь у волонтеров, бизнесменов и одесситов не убавляется, а наоборот – все больше людей хотят помочь и гражданским, и военным. Бизнесмены и обычные одесситы предлагают жилье, еду, одежду и необходимые вещи, — говорит Евгений Шевцов.

Рашисты продолжают обстреливать Николаев и другие населенные пункты, разрушая дома и инфраструктуру. С разбитыми окнами, крышами и стенами без отопления и воды люди не могут пережить зиму, тем более пожилые люди, лица с инвалидностью и семьи с детьми.

— Людям не нужно подвергать свою жизнь и здоровье опасности, тем более, что волонтеры и одесситы готовы помочь вынужденным переселенцам. Ожидаем, что после скорейшего освобождения множества населенных пунктов Херсонской области и самого Херсона количество переселенцев увеличится. Всем им готовы предоставить помощь различные волонтерские фонды, бизнесмены и городские власти, — говорит Евгений Шевцов.

По его словам, вынужденные переселенцы, которые приехали в Одессу также хотят найти работу и быть полезными.

Евгений Шевцов также отметил помощь нашим военным, которую продолжают собирать и передавать волонтеры.