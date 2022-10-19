Октябрь, 19 в 16:56

18 октября 2022 года Верховная Рада Украины ратифицировала Конвенцию об экстрадиции.

За соответствующий Закон О присоединении Украины к Конвенции об экстрадиции проголосовали 305 народных депутатов.

Что такое Конвенция об экстрадиции и что это значит для Украины — далее в материале Фактов ICTV.

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Конвенция об экстрадиции

Экстрадиция — форма международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Она предусматривает выдачу задержанного лица.

Экстрадиция заключается в аресте и передаче одним государством другому лица, которое подозревается или обвиняется в совершении преступления, или уже осужденного преступника. Выдача преступников происходит по запросу одного государства в другое.

Такой процесс происходит на основании договора между соответствующими государствами. Это может быть либо двусторонний договор, либо многосторонняя конвенция (как в случае с Украиной).

На самом деле, выдача преступников может осуществляться только по желанию государства, но в случае подписания договора (конвенции) является обязательной.

Что касается выдачи своих граждан, то в большинстве стран мира своих граждан не выдают. Этот принцип закреплен в конституциях многих государств, в том числе в Конституции Украины.

Процедура выдачи начинается с запроса одного государства к другому. Его передают либо через министерства иностранных дел, либо напрямую через правоохранительные органы.

В случае задержания преступника начинается судебная процедура. Судьи должны подтвердить юридическую обоснованность запроса и соблюдение всех соответствующих требований.

Интересный момент, если суд отклоняет запрос, процедура прекращается. В обратном случае, решение выдачи принимается административными органами.

Стоит отметить, что выдача преступника осуществляется только в отношении определенных преступлений. Обычно их перечень указывают в договоре, как правило, это тяжкие наказания.

Государствами-участниками Конвенции являются Аргентинская Республика, Республика Чили, Республика Колумбия, Доминиканская Республика, Республика Эквадор, Республика Сальвадор, Республика Гватемала, Республика Гондурас, Республика Казахстан, Мексиканские Соединенные Штаты, Республика Никарагуа, Республика Панама и Соединенные Штаты Америки.

Что это значит для Украины

Прежде всего, ратификация документа позволит Украине стать государством-участником Конвенции об экстрадиции.

Это создаст правовые основания для сотрудничества с компетентными органами государств-участниц о выдаче с целью привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора человек, которые, пытаясь уклониться от ответственности за совершенные преступления, скрываются на территории одной из них.

В договоре отмечается, что государства-участники Конвенции должны выдавать лица, которые могут находиться на их территориях и которые являются обвиняемыми или осужденными, а также начать производство против лица в случае отказа от выдачи по основаниям гражданства.

При этом Украина не будет выдавать другому государству своих граждан.

Кроме того, Украина может отказать в выдаче преступника, если есть основания полагать, что экстрадиция противоречит интересам национальной безопасности Украины.

Запросы о выдаче преступников будет получать Офис генерального прокурора Украины и Министерство юстиции.

Конвенция вступает в силу для государства через тридцать дней после сдачи на хранение соответствующей ратификационной грамоты.