Есть ли в Киеве и других городах школы и детсады с укрытиями от ядерного удара

Октябрь, 20 в 12:23

В КГГА и Минобразования не владеют информацией о количестве школ и детских садов, которые имеют укрытия, способные защитить от возможного ядерного удара или его последствий.

– Относительно учреждений образования, которые имеют укрытия, адаптированные для защиты от возможного ядерного удара, информируем, что данная информация в департаменте не создавалась, – так ответили в Департаменте образования и науки КГГА.

В мэрии объяснили, ссылаясь на письма СБУ, что в целях безопасности на период военного положения доступ к информации о функционировании учреждений образования столицы ограничен.

В Министерстве образования и науки также сказали, что не владеют такой информацией, уточнив, что учет защитных сооружений относится к компетенции местных госадминистраций.

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На днях заместитель министра обороны Анна Маляр, комментируя угрозы России относительно возможности ядерных ударов, заявила, что они ориентированы больше на Запад, чтобы они нам не давали оружие.

По ее словам, Украина в переговорах с Западом указывает, что запугивания со стороны России – это просто шантаж.