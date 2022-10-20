Октябрь, 20 в 14:58

Несмотря на похолодание, украинцам не стоит включать электрообогреватели в течение двух дней, 20 и 21 октября. Это может еще больше ухудшить ситуацию в энергетике.

Об этом сообщил нардеп, глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус в эфире национального телемарафона.

Он напомнил, что практически каждое утро в Украине начинается с российских обстрелов. При этом оккупанты бьют ракетами и дронами-камикадзе именно по объектам энергетики. Под удар попадают электростанции и подстанции компании Укрэнерго.

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Комментируя возможные отключения электроэнергии, Герус заявил, что многое зависит от погоды.

– Почему у нас сегодня и завтра два сложных дня? Потому что сегодня у нас резко упала температура, и завтра может быть первый мороз в этом сезоне, это ночью. По крайней мере, в Киеве температура может опуститься ниже нуля. Здесь важно эти два дня пережить без включения каких-либо приборов, которые дают электроотопление, тепло. Лучше теплее одеться и стараться не использовать электроотопление в квартирах и домах, — подчеркнул Герус.

Он уточнил, что, согласно прогнозам, уже через два дня в Украину снова придет потепление, и ситуация может стать легче.

Герус не исключает, что в Украине будут происходить веерные отключения света, и только жесткой экономией электричества не обойдется. В то же время нардеп уточнил: все зависит от того, насколько украинцы смогут добровольно сэкономить электроэнергию.

– Если говорить о том, стоит ли готовиться к веерным отключениям, я думаю, да. Нужно быть готовыми к тому, что где-то три-четыре часа в сутки может не быть электроэнергии. Но если население добровольно экономит электроэнергию в течение утра и вечера и по максимуму старается перенести потребление на ночь, то можно минимизировать необходимость таких отключений электроэнергии, — объяснил Герус.

Он также призвал украинцев платить за электропотребление вовремя и в полном объеме.

Как известно, в четверг, 20 октября, на всей территории Украины возможны отключения света и ограничение поставок электроэнергии. Это стало следствием массированных ракетных ударов войск РФ по украинской энергетической инфраструктуре.

В Укрэнерго заверили, что проработали несколько вариантов развития ситуации с разной интенсивностью повреждений энергосистемы Украины. Рассматриваются все сценарии, даже самые экстремальные.

Власти призвали жителей всех областей минимизировать пользование электроэнергией в период с 7:00 до 23:00.