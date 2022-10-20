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Возможные отключения света в Киеве и области: график на 20 октября 2022 года

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Возможные отключения света в Киеве и области: график на 20 октября 2022 года
Фото: Pexels

Из-за значительных разрушений объектов энергетической инфраструктуры госкомпания НЭК Укрэнерго ввела стабилизационные отключения электроэнергии в Киевской области.

Когда и кому будут отключать свет в Киеве и области 20 октября 2022 года — далее в материале.

Отключение электроэнергии на Киевщине

Первая волна отключений в Киеве началась 19 октября 2022 года в 23:00 и продолжалась до 04:00 утра 20 октября.

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В ДТЭК Киевские электросети отметили, что отключение каждого потребителя продлится не более четырех часов, но может повториться в течение суток через восемь часов.

То есть, если ваш дом оставался без электроснабжения в период с 08:00 до 12:00, то по необходимости повторное отключение может повториться вечером с 20:00 до 24:00.

В общем, все улицы Киева поделили на три группы. Для разных групп свет будут выключать в разные часы дня и дни недели – с 8:00 до 12:00, с 12:00 до 16:00, с 16:00 до 20:00, с 20:00 до 00:00.

График потенциального отключения энергоснабжения на Киевщине

Стоит отметить, что данный график отключений будет применяться лишь тогда, когда у Укрэнерго возникнет потребность сбалансировать энергосистему.

График возможных отключений по Киевской области

Киевлян призывают потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы по очереди, максимально снизить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00.

Владельцев бизнеса просят ограничить наружное освещение офисов, ресторанов и торговых центров.

Ранее в Офисе президента заявили, что 20 октября по всей территории Украины будут вводиться ограничения на пользование электроэнергией, правда неодновременно.

Также 20 октября в Киеве на 21 из 38 троллейбусных маршрутов выйдут автобусы.

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