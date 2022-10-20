Октябрь, 20 в 10:49

Сегодня, 20 октября 2022 года, на Львовщине введен график ограничения электрической энергии.

У кого не будет света и какой график отключений — далее в материале Фактов ICTV.

Кому отключат электроэнергию

Согласно распоряжению главного диспетчера РДЦ Западного региона НЭК Укрэнерго сегодня на Львовщине ввели график ограничения потребления электрической энергии и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

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Во Львовоблэнерго добавили, что тем промышленным потребителям, которых внесли в график, уже сообщили о ситуации. Они должны выполнить объемы снижения.

Стоит отметить, что отключение касается исключительно промышленных объектов, об отключении света для бытовых пользователей на Львовщине информации пока нет.

График отключения

С 20 по 21 октября 2022 года с 07:00 до 22:00 введено пять очередей Графика ограничения потребления электрической энергии (ГОЭ).

Также согласно распоряжению РДЦ Западного региона НЭК Укрэнерго с 20 октября введены две очереди Графика ограничения нагрузки (ГОН).

Во Львовоблэнерго отметили, что тем потребителям, которые попали в график, сообщили об ограничении электроэнергии.

Также всех жителей призвали уменьшить использование электроэнергии в пиковые часы: с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00. Это те промежутки времени, когда на энергосистему идет наибольшая нагрузка.