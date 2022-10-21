Октябрь, 21 в 12:22

Группа из компаний, снабжающих электроэнергию, Yasno создала сайт, на котором быстро и просто можно узнать о возможных отключениях электроэнергии.

Этой функцией могут воспользоваться все жители Киева. Как найти свой дом в графике отключений света Yasno и как искать свой адрес — смотрите в материале Фактов ICTV.

Как найти свой дом в графике отключений на Yasno

Для того, чтобы за несколько минут узнать, в какие часы дома могут отключить электроснабжение, воспользуйтесь пошаговой инструкцией.

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зайдите на сайт Yasno. График отключений;

здесь нужно просто указать название своей улицы и номер дома;

так вы можете узнать вашу группу и время возможного отсутствия света при внедрении стабилизационных отключений.

Может быть такое, что по вашему адресу время не определяется. Это означает, что с высокой вероятностью, отключения в доме не произойдет.

Для того, чтобы узнать актуальную информацию о стабилизационных отключениях, можно также перейти на сайт или в соцсети ДТЭК Киевские электросети.

Yasno. График отключений: чат-бот в Telegram

Для тех киевлян, кому удобнее проверять актуальную информацию по отключениям в мессенджерах, Yasno создали канал в Telegram.

Настроив оповещение в чат-боте Yasno-online в Telegram, киевляне будут получать сообщения о возникновении энергетической тревоги, что будет означать появление риска временного отключения, и соответственно, устранении проблем в сети.

Кроме Киева, чат-бот показывает актуальную информацию по отключениям в Днепропетровской области.

Сейчас существует два вида отключений:

экстремальные аварийные отключения. Их применяют тогда, когда есть атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Согласно им, не существует точных графиков или очередей отключения. Жителям будут пытаться добавлять ориентировочный перечень улиц к каждому извещению о таком типе тревоги;

стабилизирующие отключения. Уведомления о таких отключениях будут приходить тогда, когда потребуется сбалансировать энергосистему.

Yasno. График отключений: как настроить бот в Telegram