Героя Украины ему дали посмертно, но он вернулся живым с оккупированной Херсонщины
Старший лейтенант Дмитрий Чавалах — один из бойцов, которые первыми встретили врага на Херсонщине и держали стратегический Антоновский мост.
Застенчивый и немногословный Дмитрий, долгое время считавшийся погибшим и даже посмертно награжденный Золотой звездой, выжил после тяжелого ранения и с несколькими товарищами чудом вырвался с оккупированной Херсонщины.
Он искренне не понимает, в чем его героизм. Потому что делал то, что должен делать каждый украинский солдат – защищать родную страну от оккупантов.
28-летний мужчина на войне еще с 2014 года.
— Учился в академии сухопутных войск и попутно окончил курсы натовского образца типа Л1 Ц. Начал службу в должности старшего техника понтонной роты в Белгород-Днестровском.
Впоследствии он был переведен в Нежин, а оттуда в АТО. Далее проходил службу в 59 отдельной мотопехотной бригаде, с которой и встретил полномасштабное вторжение российских оккпантов в Херсонской области.
– Во время выдвижения по нам начала работать их авиация, и ближе к встрече с противником нам сообщили, что мы попали в окружение, потому что противник высадил свой десант на Антоновский мост.
Ожесточенный бой за мост длился два дня. С бойцами не было связи. Многих из бригады Чавалаха, как и его самого, считали погибшими. 3 марта президент посмертно отметил Золотой звездой десятки защитников Херсонщины. Считали мертвым сына и родители.
С боями подразделение Чавалаха прорывалось из окружения. В некоторые моменты расстояние от противника было около 20 м.
– Четверо погибли и 17, я в том числе, были ранены, — рассказал Дмитрий.
Пуля вражеского снайпера попала в парня уже на другой стороне моста, когда закреплялись на позициях.
С тяжелым ранением Дмитрий без сознания попал в местную больницу. Ни один из медиков или пациентов не выдал тогда раненых солдат. Далее украинских военных прятали херсонские партизаны.
И это в условиях, когда большое количество блокпостов по самому городу, гражданские машины с рашистами в гражданской одежде. Но их признаками были военные радиостанции и оружие, которые они пытались скрыть. Их основная задача была – задерживать людей, участвовавших в митингах.
Как выбрались из трехмесячного пребывания в оккупации, старший лейтенант не рассказывает – тайна. Потому что до сих пор его спасатели живут под временной властью российской армии. Но в том, что победа будет, Герой Украины Дмитрий Чавалах не сомневается – он ждет встречи с президентом, от которого наконец-то получит Золотую звезду.
А еще мечтает о поездке в мирный Херсон, где порыбачит со своими спасителями.