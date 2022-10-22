Октябрь, 22 в 12:22

Старший лейтенант Дмитрий Чавалах — один из бойцов, которые первыми встретили врага на Херсонщине и держали стратегический Антоновский мост.

Застенчивый и немногословный Дмитрий, долгое время считавшийся погибшим и даже посмертно награжденный Золотой звездой, выжил после тяжелого ранения и с несколькими товарищами чудом вырвался с оккупированной Херсонщины.

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Он искренне не понимает, в чем его героизм. Потому что делал то, что должен делать каждый украинский солдат – защищать родную страну от оккупантов.

28-летний мужчина на войне еще с 2014 года.

— Учился в академии сухопутных войск и попутно окончил курсы натовского образца типа Л1 Ц. Начал службу в должности старшего техника понтонной роты в Белгород-Днестровском.

Впоследствии он был переведен в Нежин, а оттуда в АТО. Далее проходил службу в 59 отдельной мотопехотной бригаде, с которой и встретил полномасштабное вторжение российских оккпантов в Херсонской области.

– Во время выдвижения по нам начала работать их авиация, и ближе к встрече с противником нам сообщили, что мы попали в окружение, потому что противник высадил свой десант на Антоновский мост.

Ожесточенный бой за мост длился два дня. С бойцами не было связи. Многих из бригады Чавалаха, как и его самого, считали погибшими. 3 марта президент посмертно отметил Золотой звездой десятки защитников Херсонщины. Считали мертвым сына и родители.

С боями подразделение Чавалаха прорывалось из окружения. В некоторые моменты расстояние от противника было около 20 м.

– Четверо погибли и 17, я в том числе, были ранены, — рассказал Дмитрий.

Пуля вражеского снайпера попала в парня уже на другой стороне моста, когда закреплялись на позициях.

С тяжелым ранением Дмитрий без сознания попал в местную больницу. Ни один из медиков или пациентов не выдал тогда раненых солдат. Далее украинских военных прятали херсонские партизаны.

И это в условиях, когда большое количество блокпостов по самому городу, гражданские машины с рашистами в гражданской одежде. Но их признаками были военные радиостанции и оружие, которые они пытались скрыть. Их основная задача была – задерживать людей, участвовавших в митингах.

Как выбрались из трехмесячного пребывания в оккупации, старший лейтенант не рассказывает – тайна. Потому что до сих пор его спасатели живут под временной властью российской армии. Но в том, что победа будет, Герой Украины Дмитрий Чавалах не сомневается – он ждет встречи с президентом, от которого наконец-то получит Золотую звезду.

А еще мечтает о поездке в мирный Херсон, где порыбачит со своими спасителями.