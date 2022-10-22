Октябрь, 22 в 10:56

Из-за значительных разрушений объектов энергетической инфраструктуры госкомпания НЭК Укрэнерго ввела стабилизационные отключения электроэнергии в Киевской области.

Когда и кому будут отключать свет в Киевской области 22 октября 2022 года — далее в материале.

Отключение электроэнергии на Киевщине

Обновлено 22 октября в 10:50: По распоряжению НЭК Укрэнерго, в субботу, 22 октября, в Киевской области снова ввели отключения электропотребления.

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Стабилизационные отключения света начались с 8:38.

Обновлено 21 октября:

По словам главы Киевской ОВА Алексея Кулебы, в области наблюдается повышенное потребление электроэнергии. Поэтому в регионе с 09:20 начались временные отключения!

– Обращаюсь ко всем! Необходимо тотально экономить электроэнергию. Это касается всех. Выключаем лишние электроприборы. От чайников до электрообогревателей. От утюгов до стиральных машин. Не включаем ни одного энергоемкого прибора! Россияне нанесли удары по нашей энергетической инфраструктуре. Будьте ответственны! Потребляем экономно, – призвал и подчеркнул Алексей Кулеба.

В Киевской области стабилизационные отключения электроэнергии внедрили с 12:58 20 октября.

В ДТЭК Киевские электросети отметили, что отключение каждого потребителя продлится не более четырех часов, но может повториться в течение суток через четыре часа.

То есть, если ваш дом оставался без электроснабжения в период с 10:00 до 14:00, то по необходимости отключение может повториться вечером с 18:00 до 22:00 и с 02:00 до 06:00.

В целом Киевскую область поделили на две группы. Для разных групп свет будут выключать в разные часы дня и дни недели – с 06:00 до 10:00, с 14:00 до 18:00, с 22:00 до 02:00, с 18:00 до 22:00.