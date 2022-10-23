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Утром 23 октября в Киеве снова ввели стабилизационные отключения света. Ранее был составлен упрощенный график адресов на такие случаи.

Обновлено 23 октября. По распоряжению Укрэнерго в Киеве с 11.13 начались стабилизационные отключения света, сообщают в ДТЭК.

Обновлено 22 октября в 10:35. Как сообщили в компании ДТЭК Киевские электросети, отключения света в столице начались с 8:38.

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Все потребители электроэнергии разделены на 3 группы, каждая из которых будет отключена от энергопотребления в определенный промежуток времени.

– Компания прилагает все усилия, чтобы отключения длились не более 4 часов. Однако в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжение может отсутствовать более длительное время, — подчеркнули в ДТЭК.

Обновлено 21 октября. Чтобы жителям столицы не приходилось искать адрес в перечне, на сайте Yasno заработал обновленный упрощенный график.

Достаточно просто ввести адрес в строку поиска в рубрике График отключений, после чего появится время потенциального отключения электроэнергии в течение дня и недели.

Обновлено 20 октября в 14:10. В Укрэнерго призывают жителей Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей срочно снизить потребление электроэнергии. Иначе начнутся отключения света.

В компании отметили, что в столице и в четырех центральных регионах быстро увеличивается уровень потребления электроэнергии. В настоящее время диспетчерский центр Укрэнерго ввел временное контролируемое ограничение потребления электричества в этом регионе.

Накануне ДТЭК Киевские электросети предупредила, что из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры госкомпания НЭК Укрэнерго внедрила стабилизационные отключения электроэнергии в городе Киев с 23:24 19 октября.

— По состоянию на 19 октября эти отключения будут проходить начиная с 23:24. Отключения будут происходить для каждого клиента не более чем на 4 часа. Однако они могут повторяться для некоторых потребителей в течение суток через 8 часов, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений, — говорится в сообщении.

Энергетики объяснили, что, например, если дом абонента отключался с 8 до 12 утра, то при условии продолжения стабилизационных отключений, повторное отключение будет с 20.00 до 24.00.

В ДТЭК обнародовали список улиц, которых может касаться такое отключение:

— Чтобы поддержать энергосистему, призываем всех жителей города Киев потреблять электроэнергию умеренно — включать энергоемкие приборы по очереди, максимально снизить потребление электроэнергии вечером с 17.00 до 23.00, — отметили в компании.

В то же время работников бизнеса просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

— Эти простые шаги помогут снизить необходимость отключений, или количество отключенных домов. Сейчас это лучшая поддержка энергетиков, которые в режиме 24/7 делают все возможное, чтобы каждый имел дома свет, — говорится в сообщении.

Ранее в Офисе президента заявили, что 20 октября по всей территории Украины будут вводиться ограничения на пользование электроэнергией, правда не одновременно.

Источник: ДТЭК Киевские электросети