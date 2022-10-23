Отдают жизнь, спасая других: как работают спасатели в условиях войны

Октябрь, 23 в 12:44

С начала полномасштабного вторжения России украинские спасатели совершили более 62 тысяч выездов на ликвидацию пожаров и обстрелов. Спасатели делают свою работу под угрозой атаки. Их убивают, ранят и даже берут в плен. Об этом Фактам ICTV рассказал глава ГСЧС Украины Сергей Крук.

— Спасать чужую жизнь – это, наверное, призвание, и многотысячный коллектив спасателей не промахнулся, активно работает, и мы это видим. За это время спасены более 6,5 тыс. людей и много материальных ценностей. Помимо оказания помощи и ликвидации последствий обстрелов, многие другие составляющие нашей службы работают. Работают наши психологи, мы начали работать с эвакуацией населения в первые дни, в первые часы, – говорит глава ГСЧС Украины Сергей Крук.

Не раз спасатели попадали под повторный обстрел и уже научились работать даже во время воздушной тревоги.

— Мы учимся, мы адаптируемся. Спасатели, пожарные, работники ГСЧС – это фанаты, в хорошем понимании, своего дела, своей работы. Конечно, не всегда должностными лицами выполняются сигналы воздушной тревоги, когда понимаешь, что под завалами люди, которых нужно спасать, — говорит глава ГСЧС.

Очень большую и сложную работу делают саперы. Ведь один день войны означает 30 дней разминирования, и впереди даже по завершении этой агрессии очень много работы, которую выполняют прежде всего саперы.

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— Порядка 30% территории Украины загрязнены. Это работа для пиротехников ГСЧС, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции, Вооруженных Сил. Это работа на годы в борьбе с агрессором. Нами сегодня очищено более 70 тыс. квадратных метров и остается еще порядка 170 тыс. Уничтожено более 245 тыс. разного рода взрывоопасных предметов. И в начале войны мы учились, мы не знали всего, что использует против нас Россия, в мире не могут понять до сих пор, что россияне сбрасывают на наше государство, чем они уничтожают наших людей. Мы учились, и сегодня понимаем, как с этим работать, — отмечает Сергей Крук.

Иностранных партнеров удивляет, что так многие украинские спасатели гибнут, травмируются и даже находятся в плену, ведь это самая благородная профессия.

— У нас на сегодняшний день погибли 45 человек, и буквально на этой неделе у нас взорвалась группа пиротехников в составе шести человек, двое из которых погибли, соболезнования близким, четверо парней сейчас находятся на реабилитации. 152 человека ранены. Мы максимально стараемся помочь, общаемся с близкими. Отправляем их на реабилитацию и в Украине, и за границу. И шесть спасателей находятся в плену. Мы также с соответствующими службами работаем для их увольнения, — говорит Сергей Крук.

К украинцам главный спасатель обратился с двумя просьбами.