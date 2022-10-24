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Факты / Україна / Общество

А мы тебя так ждали снова! Украинцы отреагировали на решение Джонсона насчет выборов

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Борис Джонсон
Фото: Getty Images

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на должность лидера консерваторов и премьера Соединенного Королевства.

По его словам, существует “большая вероятность”, что он может добиться успеха на выборах, но он добавил, что это “было бы просто неправильно”. Джонсон объяснил, что невозможно эффективно управлять, когда нет единой партии в парламенте.

В то же время он отметил, что “хорошо подготовлен”, чтобы обеспечить победу консерваторов на всеобщих выборах в 2024 году.

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Украинские пользователи социальных сетей выразили свое разочарование из-за снятия своей кандидатуры Джонсоном, но также сравнивают его с Черчиллем, который в свое время возвращался в премьерское кресло.

– Эххх, Боря, Боря!!! А мы тебя так ждали снова! Джонсонюк отказался участвовать в премьерской гонке.

– Черчилль тоже возвращался. Не думаю, что будет Сунак, возможно, тоже на несколько месяцев, с малым преимуществом победит, но Джонсон вернется.

Некоторые пользователи, несмотря на решение Джонсона, снова решили поблагодарить экс-премьера за поддержку Украины.

23 октября Борис Джонсон заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на должность лидера консерваторов и премьера Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку в четверг, 20 октября, после всего шести недель пребывания в должности. Факты ICTV рассказывали, что стало причиной отставки Трасс.

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