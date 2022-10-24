А мы тебя так ждали снова! Украинцы отреагировали на решение Джонсона насчет выборов

Октябрь, 24 в 14:28

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на должность лидера консерваторов и премьера Соединенного Королевства.

По его словам, существует “большая вероятность”, что он может добиться успеха на выборах, но он добавил, что это “было бы просто неправильно”. Джонсон объяснил, что невозможно эффективно управлять, когда нет единой партии в парламенте.

В то же время он отметил, что “хорошо подготовлен”, чтобы обеспечить победу консерваторов на всеобщих выборах в 2024 году.

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Украинские пользователи социальных сетей выразили свое разочарование из-за снятия своей кандидатуры Джонсоном, но также сравнивают его с Черчиллем, который в свое время возвращался в премьерское кресло.

– Эххх, Боря, Боря!!! А мы тебя так ждали снова! Джонсонюк отказался участвовать в премьерской гонке.

Еххх, Боря, Боря!!! А ми тебе так чекали знову! Джонсонюк відмовився приймати участь в гонці на прем‘єрство. https://t.co/d4eGphwfDJ — UN Deeply Concerned (@concerned_un) October 23, 2022

– Черчилль тоже возвращался. Не думаю, что будет Сунак, возможно, тоже на несколько месяцев, с малым преимуществом победит, но Джонсон вернется.

Джонсонюк: відмовився брати участь у виборах Українці: pic.twitter.com/ywGE8N67iG — Oleksandr Gliudzyk (@gliudzyk) October 23, 2022

Борис Джонсон не буде балотуватись на посаду прем’єра…

Дуже шкода! — Natali (@326840nk) October 23, 2022

Некоторые пользователи, несмотря на решение Джонсона, снова решили поблагодарить экс-премьера за поддержку Украины.

Пам’ятаєте епічну боротьбу Боріса Джонсона з парасолею? Ще й біля майбутнього короля Великої Британії. І от скажіть, що Джонсон не прикольний! Велика йому подяка за все, що він зробив для України. pic.twitter.com/AMuLRhOzmS — Info (@Info53917080) October 24, 2022

23 октября Борис Джонсон заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на должность лидера консерваторов и премьера Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку в четверг, 20 октября, после всего шести недель пребывания в должности. Факты ICTV рассказывали, что стало причиной отставки Трасс.