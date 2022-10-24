Почему отключения электричества неравномерные: объяснение Укрэнерго

Октябрь, 24 в 14:19

Чтобы сбалансировать энергосистему в определенном регионе, для отключения выбираются энергоузлы с наибольшим потреблением, поэтому не всегда эти отключения распределяются равномерно, объяснил глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

– Чтобы сделать это быстро, иногда просто выбирают энергоузлы с наибольшим потреблением, в которых можно скорее отключить необходимый объем нагрузки и сбалансировать энергосистему. Так проще и быстрее. Поэтому бывает, что при графиках аварийных отключений не совсем равномерно распределяется отключение потребителей, – подчеркнул он.

По его словам, Укрэнерго планирует проанализировать эффективность этих графиков и списки потребителей, чтобы убедиться в том, что нет каких-либо сильных перекосов.

– Мы это будем делать для того, чтобы сделать эти графики более мягкими для потребителя и справедливо распределить нагрузку, – добавил Кудрицкий.

Он отметил, что в случае выявления случаев, когда одних и тех же потребителей отключали на длительный период, а другие не были вовлечены в этот процесс, появится возможность уменьшить среднюю продолжительность отключений за счет выравнивания отключений между потребителями.

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