Октябрь, 24 в 11:25

Фонд Елены Пинчук начинает сотрудничество с Женским ветеранским движением. Он передаст 500 наборов для женщин, находящихся на передовых позициях и защищающих Украину.

Среди них – и артиллеристы, и механики-водители, и снайпера, и штурмовики, и медики. Это женщины боевых и не боевых должностей, разных званий и опыта, но их объединяет одно – профессионализм, который не имеет пола.

Чтобы поддержать защитниц и сделать их пребывание на фронте комфортнее, Фонд Елены Пинчук ответил на запрос Женского ветеранского движения в приобретении наборов, содержащих базовый комплект медикаментов, индивидуальные предметы быта, несколько средств по уходу за лицом и предметы гигиены.

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– Наши девушки на фронте отважные и несокрушимые, наравне с мужчинами они защищают нашу родину. И их подвигом восторгается весь мир. Поддержка женщин всегда была приоритетом в работе Фонда. Поэтому для нашей команды так важно сотрудничество с Женским ветеранским движением, чтобы напрямую помогать женщинам на фронте, – подчеркнула Елена Пинчук.

Запросы военнослужащих Фонд получает непосредственно от Женского ветеранского движения, которое системно занимается правами женщин в армии и после службы.

Следует отметить, что совместно с Женским ветеранским движением мы сделали спецпроект в медиа Женщины на войне.

Как известно, супруги Виктор и Елена Пинчук начали национальный проект Recovery. Его цель – реабилитация, помощь в протезировании и лечении тяжелораненых во время войны. Речь идет о создании сети центров реабилитации военных.

Кроме того, Фонд Елены Пинчук в рамках проекта Regeneration планирует привлечь лучший мировой опыт бесплатной подготовки украинских психологов, которые будут помогать пострадавшим от войны женщинам.