Если людям нравится: Буданов дал совет тем, кто собрался на Щекавицу

Октябрь, 24 в 18:42

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов дал совет тем, кто собрался на киевскую гору Щекавица из-за ядерной угрозы со стороны России.

Это он озвучил в интервью изданию Украинская правда.

— Она (ядерная угроза со стороны России, – Ред.) реальна всегда, поскольку у нас сосед немного болен и с ядерным оружием.

По его словам, эта угроза существует постоянно, но она такая же, “как была и три месяца, и восемь месяцев, и два года до того”.

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Руководитель ГУР считает, что тем, кто собрался на Щекавицу можно не расходиться.

— Если людям нравится, то зачем? – шутливо ответил Буданов.

После угроз российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие в Украине, украинский сегмент социальных сетей бурно на это отреагировал.

Пользователи начали фантазировать, как они проведут последние мгновения в жизни. Одной из идей было провести оргию в центре Киева на горе Щекавица. Эта идея породила немало шуток и мемов в сети.

Фото: ГУР