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Факты / Україна / Общество

Если людям нравится: Буданов дал совет тем, кто собрался на Щекавицу

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Кирило Буданов

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов дал совет тем, кто собрался на киевскую гору Щекавица из-за ядерной угрозы со стороны России.

Это он озвучил в интервью изданию Украинская правда.

— Она (ядерная угроза со стороны России, – Ред.) реальна всегда, поскольку у нас сосед немного болен и с ядерным оружием.

По его словам, эта угроза существует постоянно, но она такая же, “как была и три месяца, и восемь месяцев, и два года до того”.

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Руководитель ГУР считает, что тем, кто собрался на Щекавицу можно не расходиться.

— Если людям нравится, то зачем? – шутливо ответил Буданов.

После угроз российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие в Украине, украинский сегмент социальных сетей бурно на это отреагировал.

Пользователи начали фантазировать, как они проведут последние мгновения в жизни. Одной из идей было провести оргию в центре Киева на горе Щекавица. Эта идея породила немало шуток и мемов в сети.

Фото: ГУР

Источник: Украинская правда
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