Если людям нравится: Буданов дал совет тем, кто собрался на Щекавицу
Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов дал совет тем, кто собрался на киевскую гору Щекавица из-за ядерной угрозы со стороны России.
Это он озвучил в интервью изданию Украинская правда.
— Она (ядерная угроза со стороны России, – Ред.) реальна всегда, поскольку у нас сосед немного болен и с ядерным оружием.
По его словам, эта угроза существует постоянно, но она такая же, “как была и три месяца, и восемь месяцев, и два года до того”.
Руководитель ГУР считает, что тем, кто собрался на Щекавицу можно не расходиться.
— Если людям нравится, то зачем? – шутливо ответил Буданов.
После угроз российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие в Украине, украинский сегмент социальных сетей бурно на это отреагировал.
Пользователи начали фантазировать, как они проведут последние мгновения в жизни. Одной из идей было провести оргию в центре Киева на горе Щекавица. Эта идея породила немало шуток и мемов в сети.
Фото: ГУР