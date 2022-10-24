Октябрь, 24 в 15:52

Немецкая компания Hensoldt передала Украине первую радиолокационную станцию TRML-4D.

В рамках соглашения еще три TRML-4D должны быть переданы в рекордно короткий срок.

Что известно о немецкой системе TRML-4D, а также о ее технических характеристиках — узнавали Факты ICTV.

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Радиолокационная система TRML-4D

TRML — это семейство радаров противовоздушной обороны, которые изначально разрабатывались компанией Telefunken, а сегодня — Hensoldt.

TRML-4D — это многофункциональная радиолокационная система воздушного наблюдения и перехвата целей. Последний вариант семейства TRML, представленный в 2018 году.

Как отмечают разработчики, TRML-4D имеет самые современные военно-морские и наземные тактические радары HENSOLDT C-диапазона.

Поэтому TRML-4D обеспечивает многофункциональное наблюдение и перехват целей, при этом система наведения умеет распознавать свои и вражеские воздушные объекты.

TRML-4D способна обнаруживать, сопровождать и классифицировать различные типы воздушных целей, делая акцент на небольших, быстрых, низколетящих и маневрирующих крылатых ракетах, самолетах и вертолетах.

Кроме того, комплекс можно использовать как для артиллерийской разведки воздушного пространства, так и для разведки БПЛА.

Как отмечает украинское профильное издание Defense Express, современные радиолокационные станции производства стран НАТО интегрируются в единую сеть и позволяют обмениваться информацией для создания единого информационного поля.

То есть радар TRML-4D может работать в интересах ЗРК NASAMS, который имеет собственную РЛС AN/MPQ-64 Sentinel.

Особенности TRML-4D

Эта система ПВО чрезвычайно эффективна и может находить цели в радиусе 250 км и на высоте до 30 км.

Кроме того, станция позволяет одновременно обнаруживать и сопровождать до 1 500 различных целей на дальностях от 0,01 до 250 км.

TRML-4D могут сопровождать истребители и баллистические ракеты на расстоянии до 150 и 60 км. Радиолокаторы устанавливают на шасси 8х8 и могут транспортироваться самолетами С-130 и А400М.

Кроме того, TRML-4D вместе с комплексом IRIS-T SLM может сбивать цели в радиусе 40 км.

Разработчики выделяют следующие преимущества TRML-4D:

Уникальная концепция одновременной многолучевой и допплеровской обработки обеспечивает надежное выполнение всех операционных задач с высокой скоростью обновления.

Превосходная производительность даже в сложных условиях.

Поддержка зенитно-ракетных систем малой и средней дальности.

Предназначен для длительной работы и высокой рабочей готовности.

Низкий MTTR, высокая надежность каждого компонента и современное встроенное испытательное оборудование (BITE) упрощают техническое обслуживание и снижают расходы комплекса.

Особенность радиолокатора в том, что он оснащен большим количеством модулей технологии нитрида гелия. Антенны генерируют большое количество эффективных диаграмм одновременно, поэтому TRML-4D очень точен.

Технические характеристики

Все данные представлены компанией-разработчиком Hensoldt.

Частота — C-band.

Инструментальная дальность — 250 км.

Высота — до 40 км.

Минимальная ЭПР цели — 0,01 кв. м.

Количество целей — до 1500.

По официальным данным, сегодня TRML-4D используют Германия, Нидерланды, Литва, Малайзия, Таиланд и Украина.

Хоть системы ПВО TRML-4D очень эффективны, но чтобы полностью закрыть небо над Украиной, необходимы сотни таких установок, о чем неоднократно говорил президент Владимир Зеленский.

Фото: Hensoldt