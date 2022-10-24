Способны обнаруживать воздушные цели в радиусе 250 км: что известно о немецких системах TRML-4D
Немецкая компания Hensoldt передала Украине первую радиолокационную станцию TRML-4D.
В рамках соглашения еще три TRML-4D должны быть переданы в рекордно короткий срок.
Что известно о немецкой системе TRML-4D, а также о ее технических характеристиках — узнавали Факты ICTV.
Радиолокационная система TRML-4D
TRML — это семейство радаров противовоздушной обороны, которые изначально разрабатывались компанией Telefunken, а сегодня — Hensoldt.
TRML-4D — это многофункциональная радиолокационная система воздушного наблюдения и перехвата целей. Последний вариант семейства TRML, представленный в 2018 году.
Как отмечают разработчики, TRML-4D имеет самые современные военно-морские и наземные тактические радары HENSOLDT C-диапазона.
Поэтому TRML-4D обеспечивает многофункциональное наблюдение и перехват целей, при этом система наведения умеет распознавать свои и вражеские воздушные объекты.
TRML-4D способна обнаруживать, сопровождать и классифицировать различные типы воздушных целей, делая акцент на небольших, быстрых, низколетящих и маневрирующих крылатых ракетах, самолетах и вертолетах.
Кроме того, комплекс можно использовать как для артиллерийской разведки воздушного пространства, так и для разведки БПЛА.
Как отмечает украинское профильное издание Defense Express, современные радиолокационные станции производства стран НАТО интегрируются в единую сеть и позволяют обмениваться информацией для создания единого информационного поля.
То есть радар TRML-4D может работать в интересах ЗРК NASAMS, который имеет собственную РЛС AN/MPQ-64 Sentinel.
Особенности TRML-4D
Эта система ПВО чрезвычайно эффективна и может находить цели в радиусе 250 км и на высоте до 30 км.
Кроме того, станция позволяет одновременно обнаруживать и сопровождать до 1 500 различных целей на дальностях от 0,01 до 250 км.
TRML-4D могут сопровождать истребители и баллистические ракеты на расстоянии до 150 и 60 км. Радиолокаторы устанавливают на шасси 8х8 и могут транспортироваться самолетами С-130 и А400М.
Кроме того, TRML-4D вместе с комплексом IRIS-T SLM может сбивать цели в радиусе 40 км.
Разработчики выделяют следующие преимущества TRML-4D:
- Уникальная концепция одновременной многолучевой и допплеровской обработки обеспечивает надежное выполнение всех операционных задач с высокой скоростью обновления.
- Превосходная производительность даже в сложных условиях.
- Поддержка зенитно-ракетных систем малой и средней дальности.
- Предназначен для длительной работы и высокой рабочей готовности.
- Низкий MTTR, высокая надежность каждого компонента и современное встроенное испытательное оборудование (BITE) упрощают техническое обслуживание и снижают расходы комплекса.
Особенность радиолокатора в том, что он оснащен большим количеством модулей технологии нитрида гелия. Антенны генерируют большое количество эффективных диаграмм одновременно, поэтому TRML-4D очень точен.
Технические характеристики
Все данные представлены компанией-разработчиком Hensoldt.
- Частота — C-band.
- Инструментальная дальность — 250 км.
- Высота — до 40 км.
- Минимальная ЭПР цели — 0,01 кв. м.
- Количество целей — до 1500.
По официальным данным, сегодня TRML-4D используют Германия, Нидерланды, Литва, Малайзия, Таиланд и Украина.
Хоть системы ПВО TRML-4D очень эффективны, но чтобы полностью закрыть небо над Украиной, необходимы сотни таких установок, о чем неоднократно говорил президент Владимир Зеленский.
Фото: Hensoldt