Компенсация за коммунальные услуги для ВПЛ: как ее получить и какой будет сумма
Кабмин с октября увеличил размер компенсации людям, предоставившим временное жилье внутренним переселенцам. Такая инициатива осуществляется в рамках программы Прихисток.
Как получить компенсацию за коммунальные услуги, если приютили ВПЛ – читайте в материале Фактов ICTV.
По данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, программа предусматривает компенсацию от государства за жилищно-коммунальные услуги тем, кто бесплатно приютил внутренне перемещенных лиц из ТОТ или зон проведения военных (боевых) действий.
Какую сумму компенсации за коммунальные услуги ВПЛ можно получить
Владельцы жилья, разместившие у себя ВПЛ, будут получать теперь 900 гривен за каждое такое лицо в месяц. Раньше за одного человека можно было получить 450 гривен.
Это стало возможным благодаря обновленному Меморандуму о сотрудничестве, который от имени правительства заключил Минрегион с Обществом Красного Креста Украины.
В Минреинтеграции отмечают, что правительство одобрило еще одно новшество: при начислении субсидий упомянутая компенсация не будет исчисляться как полученный доход.
Это станет еще одним хорошим стимулом для принимающих у себя вынужденных переселенцев.
Для того чтобы получить компенсацию, владельцы жилья, приютившие у себя переселенцев, должны обратиться по месту жительства в органы местного самоуправления.
Компенсация за коммунальные услуги ВПЛ
Также расширен перечень учреждений, которые имеют право получить компенсацию за коммунальные услуги, если приютили ВПЛ.
Такое право будут иметь не только государственные и коммунальные предприятия, но и юридические лица, ФЛП, религиозные организации и другие – все, кто готов приютить внутренних переселенцев.
Напомним, что в сентябре Кабинет Министров выделил из резервов Госбюджета более 60,5 млн грн на возмещение коммунальных расходов за май общинам, безвозмездно приютившим переселенцев в коммунальных и государственных учреждениях, а также в учебных заведениях частного типа.