Октябрь, 25 в 14:35

Кабмин с октября увеличил размер компенсации людям, предоставившим временное жилье внутренним переселенцам. Такая инициатива осуществляется в рамках программы Прихисток.

Как получить компенсацию за коммунальные услуги, если приютили ВПЛ – читайте в материале Фактов ICTV.

По данным Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, программа предусматривает компенсацию от государства за жилищно-коммунальные услуги тем, кто бесплатно приютил внутренне перемещенных лиц из ТОТ или зон проведения военных (боевых) действий.

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Какую сумму компенсации за коммунальные услуги ВПЛ можно получить

Владельцы жилья, разместившие у себя ВПЛ, будут получать теперь 900 гривен за каждое такое лицо в месяц. Раньше за одного человека можно было получить 450 гривен.

Это стало возможным благодаря обновленному Меморандуму о сотрудничестве, который от имени правительства заключил Минрегион с Обществом Красного Креста Украины.

В Минреинтеграции отмечают, что правительство одобрило еще одно новшество: при начислении субсидий упомянутая компенсация не будет исчисляться как полученный доход.

Это станет еще одним хорошим стимулом для принимающих у себя вынужденных переселенцев.

Для того чтобы получить компенсацию, владельцы жилья, приютившие у себя переселенцев, должны обратиться по месту жительства в органы местного самоуправления.

Компенсация за коммунальные услуги ВПЛ

Также расширен перечень учреждений, которые имеют право получить компенсацию за коммунальные услуги, если приютили ВПЛ.

Такое право будут иметь не только государственные и коммунальные предприятия, но и юридические лица, ФЛП, религиозные организации и другие – все, кто готов приютить внутренних переселенцев.

Напомним, что в сентябре Кабинет Министров выделил из резервов Госбюджета более 60,5 млн грн на возмещение коммунальных расходов за май общинам, безвозмездно приютившим переселенцев в коммунальных и государственных учреждениях, а также в учебных заведениях частного типа.