Октябрь, 25 в 9:56

Во всех регионах Украины вынужденно применили графики ограничения поставок электроэнергии для промышленных и других категорий потребителей.

Об этом сообщили в Укрэнерго, объяснив, что это необходимо для стабилизации работы энергосистемы.

— Принудительные ограничения потребителей электроэнергии – полностью контролируемая мера, которая позволяет снизить нагрузку на электросети и дает возможность сбалансировать работу энергосистемы, — объяснили в Укрэнерго.

Украинцам напомнили, что сознательное снижение потребления электроэнергии, особенно в часы утреннего и вечернего пика (6:00-11:00 и 17:00-13:00), уменьшает риск перегрузки в сетях и применения ограничений потребителей.

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Поэтому граждан просят сознательно и бережно подходить к потреблению электроэнергии, не включать в сеть одновременно два или более мощных электроприборов, а также пользоваться некоторыми из них ночью, в частности стиральными машинками, бойлерами, обогревателями.