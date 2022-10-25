Призыв медиков: кого из женщин мобилизуют и как это будет происходить
15 августа 2022 года Верховная Рада Украины продлила военное положение и мобилизацию на 90 суток с 23 августа, то есть до 21 ноября 2022 года.
Изрядный шум вызвала новость, что женщинам тоже нужно обязательно встать на воинский учет. Однако Верховная Рада приняла за основу законопроект о добровольном воинском учете женщин.
В законопроекте указано, что на учет обязательно должны стать женщины, имеющие медицинские специальности.
Что известно о воинском учете для женщин-медиков — узнавали Факты ICTV.
Военнообязанные ли женщины-медики
Если женщина является медицинским работником и состоит на воинском учете, ее могут мобилизовать.
Согласно законодательству, на воинский учет берут женщин, которые:
- имеют специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины;
- пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.
Медицинская специальность входит в перечень, поэтому медсестры, а также другие медицинские работники являются военнообязанными.
Соответственно, женщины медицинских профессий, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу.
Кто именно подлежит мобилизации
В перечень специальностей или профессий, после получения которых женщины должны встать на воинский учет, включены медицинские специальности:
- физическая терапия, ерготерапия, медицинская и психологическая реабилитация, охрана здоровья, физическая реабилитация, промышленная фармация, санитария и экспертиза;
- стоматология, медицина, медсестринство, фармация, технологии медицинской диагностики и лечения;
- биомедицинская инженерия, биотехнологии и биоинженерия;
профессионалы в области наук о жизни и медицинских наук, области медицины (кроме медицинских сестер);
- профессионалы в области лечебного дела;
- профессионалы стоматологии, научные сотрудники (стоматология), стоматологи, профессионалы в области фармации, провизоры;
- профессионалы медико-профилактического дела, научные сотрудники;
- другие профессионалы в области медицины (кроме сестринского дела и акушерства);
- вспомогательный персонал в области современной медицины, физиотерапии, фармации (кроме медицинских сестер);
- медицинские ассистенты, дантисты-ассистенты, физиотерапевты и массажисты, фармацевты, другие ассистенты в области современной медицины (кроме медицинских сестер);
- профессионалы в области патологии, токсикологии, фармакологии, физиологии и эпидемиологии;
- патологи, токсикологи, фармакологи, физиологи и эпидемиологи, научные сотрудники (лечебное дело), врачи, специалисты в области медико-профилактического дела, профессиональные медицинские сестры и акушерки;
- медицинские сестры и акушерки, гигиенисты, окулисты и оптики, медицинские сестры и акушерки, что ассистируют профессионалам, помощники профессионалов-акушеров;
- операторы медицинского оборудования, рабочие, обслуживающие оборудование по производству фармацевтических продуктов и косметических средств, руководители подразделений в здравоохранении.
Кто не подлежит мобилизации
Военнообязанные женщины-медики не подлежат призыву во время мобилизации, если они:
- забронированы на период мобилизации и на военное время в порядке, установленном Кабинетом министров Украины;
- признаны в соответствии с заключением ВЛК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев.
Кроме того, женщина освобождается от мобилизации, если она имеет на иждивении:
- трьох и более детей в возрасте до 18 лет;
- ребенка с инвалидностью подгруппы А в возрасте до 18 лет;
- ребенка с инвалидностью, имеющего любые виды нарушений функций организма III-IV степени;
- совершеннолетнего ребенка, который является лицом с инвалидностью I или II группы, до достижения им 23 лет;
- детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, в возрасте до 18 лет.
Если женщина медик самостоятельно воспитывает ребенка (детей) в возрасте до 18 лет или занята постоянным уходом за лицами, которые в этом нуждаются, она тоже не может быть мобилизована.
Как будут мобилизовать
Мобилизация женщин-медиков не отличается от традиционной.
Сначала украинка получит первую повестку от сотрудника военкомата, в которой будет указано время и день, когда необходимо прийти в центр комплектования.
Затем нужно пройти медицинскую комиссию, где решат, может ли женщина проходить военную службу.
Если решение о мобилизации будет принято, медик получит мобилизационное распоряжение.
После этого женщина должна:
- явиться в воинскую часть или на сборные пункты территориального центра комплектования в указанные сроки;
- взять с собой оригиналы документов, указанных в повестке, а также при необходимости оригиналы документов, которые подтверждают основания для освобождения от мобилизации.
Медицинский работник должен сообщить о призыве своему руководителю, предоставить заявление и мобилизационный документ для оформления приказа об освобождении от работы в связи с призывом на военную службу во время мобилизации.